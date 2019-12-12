"Брак за сутки": сколько развелось пар, которые поженились в спешке

Автор: tochka.net В Винницком РАЦСе рассказали, сколько развелось пар, которые поженились в спешке по проекту "Брак за сутки"

2,5 года назад в Винницкой области стартовал пилотный проект "Брак за сутки".

Этой услугой воспользовались две тысячи пар. Однако многие пары после такого "брака" и развелись, сообщает Vlasno.info.

В течение года распался брак в 79 пар.

"Причин разводов никто не называет. Ведь это личное. И думаю никто не захочет таким делиться. А вот что касается спешки в женитьбе, то причины разные. В основном, это когда кто-то куда-то переезжает или хочет успеть к определенной дате", - рассказывает руководитель Винницкого ЗАГСа Юлия Романенко.

Количество желающих жениться и развестись ежедневно меняется.

Сама же услуга "Брак за сутки" стала довольно популярной. Прежде всего - не надо ждать месяц от подачи заявления.

"Брак за сутки регистрируем ежедневно. Во вторник, среду, четверг - 90 процентов свадьб именно по этому пилотному проекту. Причем это по 8-10 пар", - говорит Gazeta.ua Юлия Романенко.

Автор: gazeta.ua В Винницком РАЦСе рассказали, сколько развелось пар, которые поженились в спешке по проекту "Брак за сутки"

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Стоит такая услуга не меньше 2500 грн.

Главный таможенник Украины Максим Нефедов и его избранница Яна Калмыкова зарегистрировали брак. Пара решила воспользоваться услугой "брак за сутки". Особенность экспресс-церемонии в том, что жених и невеста подают документы в органы ЗАГС не за месяц, а в день заключения брака, и данные о вновь семью оперативно вносятся в реестр.