Главный украинский таможенник женился по услуге "брак за сутки"

Нефедов женился за 30 минут. Фото: Министерство Юстиции

Главный таможенник Украины Максим Нефедов и его избранница Яна Калмыкова зарегистрировали брак.

Пара решила воспользоваться услугой "брак за сутки", сообщает Нефедов в Facebook.

Особенность экспресс-церемонии в том, что жених и невеста подают документы в органы РАГС не за месяц, а в день заключения брака, и данные о новосозданной семье оперативно вносятся в реестр.

"Протестировали услугу Министерства юстиции "брак за сутки". Нормально получилось, самое сложное, конечно, уговорить невесту. Кольцо себе купил за час до церемонии", — описал Нефедов подробности церемонии.

Церемония проходила в Министерстве юстиции, а все процедуры, связанные с регистрацией брака Нефедова и Калмыковой, провел исполняющий обязанности министра Сергей Петухов.

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В 2016 году услуга "брак за сутки" была доступна в шести городах, в том числе в Киеве. Статистика свидетельствует, что вопреки опасениям "браки за сутки" оказались даже прочнее, чем семейные союзы, зарегистрированные стандартным способом.