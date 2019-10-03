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пятница, 04 октября 2019 09:00

Болоньезе с чаем каркаде или рисовая каша с компотом - как питаются дети в школах
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Частная школа-гимназия "Дельфин"
Фото: Ирина Кальченко
Школа-лицей №7 в Виннице
Школа-лицей №7 в Виннице
Школа-лицей №7 в Виннице
Школа-лицей №7 в Виннице

В винницких государственных школах обед стоит 15 гривен. Частные кормят детей за 30 гривен. Gazeta.ua сравнила чем питаются дети в учебных заведениях города.

Сначала идем в школа-лицей №7 , что расположена по улице Городецкого. Это коммунальное учебное заведение, которое подчиняется городскому совету. Здесь учится 1196 детей.

Возле школы встречает директор и сразу ведет в столовую.
"Дети имеют возможность питаться не только в столовой, а в буфете", - говорит Александр Сухомовский, директор школы.

Столовая большая. На стенах висит несколько картин. За столами обедают первоклашки.

Автор: Ирина Кальченко
  Школа-лицей №7 в Виннице
Школа-лицей №7 в Виннице

"Обед стоит 15 гривен. Дети из неблагополучных семей и семей военных,которые были в зоне АТО от 10 до 13 гривен в зависимости от возраста школьника. Сегодня в меню - борщ, рис с мясом и компот", - говорит Нина Кравец. Работает 27 лет заведующим производством. Предлагает пройти на кухню и подает белые халаты.

"Без халатов нельзя. Парламент школы приходит и проверяет чистоту и качество продуктов", - говорит.

На столах стоят подносы с пиццей, булочками и сочниками. Сверху на полках соки и вода. Цена пиццы - 8,80 грн. Булочка с корицей - 8, 50 грн. Сочник с повидлом - 4, 80 грн. Маленький сок - 6 грн.

Автор: Ирина Кальченко
  Школа-лицей №7 в Виннице
Школа-лицей №7 в Виннице

Школа подчиняется коммунальному предприятию "Меридиан", принадлежащей городскому совету. Организация закупает продукты и составляет школьное меню. Готовую еду доставляют в школу. Здесь ее подогревают и дают детям.

"Школьное меню установлено по всем законам. Имеем все сертификаты и лицензии", - говорит Нина Кравец. Показывает документы.

Автор: Ирина Кальченко
  Школа-лицей №7 в Виннице
Школа-лицей №7 в Виннице

Для детей 1-4 классов обед стоит 5 гривен. Туда входит бутерброд с куриной котлетой или булочка и чай или какао. По желанию, родители могут доплатить еще 5 гривен для полноценного обеда.

На перемене дети идут в буфет, покупают пиццу и сок. Кто бежит через дорогу в супермаркет, или заказывает доставку еды.

Автор: Ирина Кальченко
  Школа-лицей №7 в Виннице
Школа-лицей №7 в Виннице

"Мы не знаем как с этим бороться. Были случаи, когда ребенок отравился дома, а говорила, что съела что-то в школе. Такого не может быть, чтобы только один ребенок из класса чем-то отравился", - говорит Анна Романова. Работает заместителем директора.

"Родителям тоже запретить ничего не можем. Стараемся подстраиваться и искать подход к каждому. Был случай, когда у ребенка была непереносимость злаковых. Классный руководитель контролировала ее питание", - говорит.

В школе дети учатся в две смены. На перерывах едят и рассчитываются карточками. Так, родители сразу могут видеть, сколько денег потратил ребенок на обед.

Автор: Ирина Кальченко
  Школа-лицей №7 в Виннице
Школа-лицей №7 в Виннице

Далее едем в частную школу-гимназию "Дельфин", которая расположена возле дворца школьников на улице Майбороды. Здесь учится 196 детей. Школа имеет гуманитарное направление. Кормят школьников по рецептам повара Евгения Клопотенко.

При входе звучит музыка. Встречает администратор и проводит на второй этаж.

"Готовим детям здоровую и полезную пищу. Меню Клопотенка утвержденное законодательством, поэтому имеем все лицензии и сертификаты", - говорит Андрей Пижевский, владелец учебного заведения.

Стоимость обучения в такой школе - 4500 гривен в месяц. Питание в частной школе вдвое дороже. За обед родители платят примерно 30 гривен. Но эта цена входит в стоимость обучения.

Автор: Ирина Кальченко
  Частная школа-гимназия "Дельфин"
Частная школа-гимназия "Дельфин"

"Дети питаются дважды в день. Утром - 4-8 классы, днем - 9-11. Столовая маленькая, поэтому едят в две смены", - объясняет Андрей.

В кухне стоят пароконвектоматы, посудомоечные машины и сушки для посуды.

"Готовим только на пару. Никаких жирных блюд на сковородках", - говорит Наталья (фамилию не называет). Работает поваром.

Автор: Ирина Кальченко
  Частная школа-гимназия "Дельфин"
Частная школа-гимназия "Дельфин"

В меню болоньезе, тыквенный суп, фалафель, макароны цвета свеклы и чай каркаде.

"Дети имеют возможность выбирать то, что хотят есть. Работает шведская система самообслуживания. Каждый подходит и набирает столько еды, сколько хочется. Сначала боялись, что дети будут бегать и бросаться едой. Но, как не странно, спокойно подходят и насыпают в тарелки еду. Более того, даже убирают за собой", - говорит владелец.

Автор: Ирина Кальченко
  Частная школа-гимназия "Дельфин"
Частная школа-гимназия "Дельфин"

На переменах ученики могут выпить кофе и съесть конфеты и печенье без сахара.

"В нашей школе сахар не едят. Объясняю детям,чем он вреден на собственном примере. Хотим, чтобы наши дети питались вкусной и полезной пищей без жира и сахара. Все учащиеся знакомы с поварами, поэтому они доверяют тем, кто готовит", - говорит Андрей.

Автор: Ирина Кальченко
  Частная школа-гимназия "Дельфин"
Частная школа-гимназия "Дельфин"

"Едим здесь вкусно, а главное полезно. Кормят гречкой с мясом и вкусным чаем. Можно набирать себе еды сколько хочешь. Но названия блюд в новом меню пока не запомнила", - улыбается девятиклассница Анна.

Школьники сами учатся варить кофе и делать чай для того, чтобы в будущем студенческой жизни зарабатывать себе на жизнь. Капучино стоит 25 гривен, чай - 10.

Автор: Ирина Кальченко
  Частная школа-гимназия "Дельфин"
Частная школа-гимназия "Дельфин"

"Приобрели кофейный аппарат. Показываю им, как правильно варить кофе. Дети сами ее готовят и продают", - объясняет администратор Карина.

Автор: Ирина Кальченко
  Частная школа-гимназия "Дельфин"
Частная школа-гимназия "Дельфин"

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В Виннице прошла презентация школьного питания от Евгения Клопотенко. На встрече рассказали, как правильно приготовить пользы и вкусные блюда для детей. На мастер-класс пришли представители разных школ и детских садов.Гастрогід Елена Павлова вместе со своей командой провела мастер-класс по приготовлению полезных и вкусных блюд, по рецептам Клопотенко. Морковный суп-пюре с добавлением картофеля и лука, салат из свеклы, яблок, сырой капусты, заправленный лимонным соком. Салат из капусты и укропа подавали в двух видах - заправленный сметаной и лимонным соком. Салат из моркови, яблока и твердого сыра с добавлением сметаны.

Автор: Ирина Кальченко
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Дата
04
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