Блогер - губернатору Одесской области Гриневецкому: Разберитесь с коррупцией в онкодиспансере

Олег Лукьянчук

Глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий и правоохранительные органы должны отреагировать на коррупцию в областном онкологическом диспансере: главврач медучреждения Олег Лукьянчук допускает махинации на тендерных закупках.

Об этом в facebook сообщил блогер Кирилл Сазонов, передают Українські новини.

Так, неизменный победитель тендеров онкодиспансера — ЧП "Сана Ко" — поставляет препараты по ценам, значительно превышающим рыночные. Например, индийский препарат "Реддитукс" фирма поставляет по цене почти 3 тыс. грн за 10 мл и 13,5 тыс. грн за флакон 50 мл. При этом во многих розничных аптеках этот препарат стоит значительно дешевле: 1,3 тыс. грн и 10,6 тыс. грн соответственно.

"Закупки на правильных тендерах у нужных компаний по завышенной цене — что может быть банальнее? Я бы даже внимания не обратил на стандартную новость — пусть в Одессе порядок наводит Нацполиция, ДБР, НАБУ, новый губернатор Сергей Гриневецкий в конце концов", — пишет блогер.

Сазонов напомнил: это не первый скандал с участием онкодиспансера. Ранее журналист Антон Гура рассказывал о махинациях с лекарствами. "Там речь шла о том, как пациенту дают список лекарств, а потом возвращают "лишнее" в аптеку за наличные", — пишет блогер.