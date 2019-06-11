Аутентичные мастерские, фотозоны, фестивальный квест - в Черновцах масштабный фестиваль

В Черновцах на Троицу состоится "Обнова - Фест"

Духовные размышления, аутентичные мастерской, фотозоны, фестивальный квест, детский "Обнова-ленд", а также рекорд Украины по самому массовому исполнению песни "Червона рута" ждут посетителей 11-го этнодуховного "Обнова-феста". Любимый семейный фестиваль состоится традиционно, на Троицу, 16 июня в черновицком музее под открытым небом.

В этом году "Обнова-фест" посвящен Году семьи в Украине и юбилею композитора Владимира Ивасюка. Едва ли не самой на празднике будет детская программа - "Обнова-лэнд": мастер класс по народным танцам, рисованию комиксов, аквагрим, пузырьковое шоу, мастерская слайм, конструирование и роботехника - все это и многое другое ждут малышей на протяжении фестивального дня. Работать мастерские и для всей семьи, в частности, писанок, соломоплетения, резьбы по дереву, живописи и даже изучение иностранных языков.

А специальные гости фестиваля - клуб исторической реконструкции "Берсерк" представит целое ремесленный городок! Будут действовать на "Обнове" и несколько сцен - дневная и вечерняя, где будут молиться за мир в Украине и выступать группы: театр - студия "Гердан", "Под небом", "Denomen", "Toloka", "Navka" (Марина Тимофийчук) , "The Doox", "ФлайZza" и "Ot Vinta". Там же участники и гости фестиваля попытаются установить рекорд Украины по самому массовому исполнению песни "Червона рута". На етносцене выступят народный любительский ансамбль "Зеленчаны" и бандуристки - Анастасия Зварыч и Иванка Старик.

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А завершится праздник огненным сценой - выступлением Театра огня с арт-проектом "Shadows" и воспалением фестивальной костра. Кроме этого посетителей "Обнова-феста" ждут фотозоны, командные игры, выставка фотографий первого фестиваля "Червона рута", уличный университет, литературно-акустическая кузница и немало других интересных. Не пропустите крупнейшей фестивальной события лета для всей семьи в Черновцах 16 июня!

Вход - 100 грн., Льготный (пенсионеры, дошкольники) - 50 грн., Участники ООС - бесплатно