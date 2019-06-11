Аутентичные мастерские, фотозоны, фестивальный квест - в Черновцах масштабный фестиваль

 
Ексклюзивы
1/5
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 927
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 459
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2358
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4824
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 423
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1917
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4618
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43590
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 468
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 387
Фото
Все фото
3
6
9
3
10
Мужчина поджег чужое авто и не смог объяснить причину
Мужчина поджег чужое авто и не смог объяснить причину
75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине
75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине
В гидрантах не было давления: подробности масштабного пожара в Одесской психбольнице
В гидрантах не было давления: подробности масштабного пожара в Одесской психбольнице
Женщину поймали на продаже 15-летней дочери
Женщину поймали на продаже 15-летней дочери
Страшный пожар в психбольнице унес 6 жизней: фото и видео
Страшный пожар в психбольнице унес 6 жизней: фото и видео
Видео
Все видео
Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)
Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)
18-летняя беременная стала жертвой насильника-рецидивиста
18-летняя беременная стала жертвой насильника-рецидивиста
На Львовщине прощаются с офицерами, погибшими в авиакатастрофе вертолета Ми-8 (фото)
На Львовщине прощаются с офицерами, погибшими в авиакатастрофе вертолета Ми-8 (фото)
Горящую Одесскую психбольницу засняли с дрона
Горящую Одесскую психбольницу засняли с дрона
Шахтеры вышли на акцию протеста
Шахтеры вышли на акцию протеста
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2844
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5004
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 549
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1134
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 954
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
вторник, 11 июня 2019 18:03

Аутентичные мастерские, фотозоны, фестивальный квест - в Черновцах масштабный фестиваль

  Комментировать
Аутентичные мастерские, фотозоны, фестивальный квест - в Черновцах масштабный фестиваль
В Черновцах на Троицу состоится "Обнова - Фест"

Духовные размышления, аутентичные мастерской, фотозоны, фестивальный квест, детский "Обнова-ленд", а также рекорд Украины по самому массовому исполнению песни "Червона рута" ждут посетителей 11-го этнодуховного "Обнова-феста". Любимый семейный фестиваль состоится традиционно, на Троицу, 16 июня в черновицком музее под открытым небом.

В этом году "Обнова-фест" посвящен Году семьи в Украине и юбилею композитора Владимира Ивасюка. Едва ли не самой на празднике будет детская программа - "Обнова-лэнд": мастер класс по народным танцам, рисованию комиксов, аквагрим, пузырьковое шоу, мастерская слайм, конструирование и роботехника - все это и многое другое ждут малышей на протяжении фестивального дня. Работать мастерские и для всей семьи, в частности, писанок, соломоплетения, резьбы по дереву, живописи и даже изучение иностранных языков.

А специальные гости фестиваля - клуб исторической реконструкции "Берсерк" представит целое ремесленный городок! Будут действовать на "Обнове" и несколько сцен - дневная и вечерняя, где будут молиться за мир в Украине и выступать группы: театр - студия "Гердан", "Под небом", "Denomen", "Toloka", "Navka" (Марина Тимофийчук) , "The Doox", "ФлайZza" и "Ot Vinta". Там же участники и гости фестиваля попытаются установить рекорд Украины по самому массовому исполнению песни "Червона рута". На етносцене выступят народный любительский ансамбль "Зеленчаны" и бандуристки - Анастасия Зварыч и Иванка Старик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Виртуозы" завершатся громкой премьерой

А завершится праздник огненным сценой - выступлением Театра огня с арт-проектом "Shadows" и воспалением фестивальной костра. Кроме этого посетителей "Обнова-феста" ждут фотозоны, командные игры, выставка фотографий первого фестиваля "Червона рута", уличный университет, литературно-акустическая кузница и немало других интересных. Не пропустите крупнейшей фестивальной события лета для всей семьи в Черновцах 16 июня!

Вход - 100 грн., Льготный (пенсионеры, дошкольники) - 50 грн., Участники ООС - бесплатно

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Аутентичные мастерские, фотозоны, фестивальный квест - в Черновцах масштабный фестиваль». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

Духовенство выступило против памятника Хмельницкому

Публицист выступил в Париже на украинском языке

75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине

Английский король завещал похоронить себя около третьей жены

Первый православный храм города разрушили казаки

Самое читаемое
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара Просмотров: 54524
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
4
 Просмотров: 36273
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
20
 Просмотров: 28495
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
3
 Просмотров: 25822
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
34
 Просмотров: 24843
Регионы
Именинницу разрубил и выбросил в реку ее знакомый
Именинницу разрубил и выбросил в реку ее знакомый Просмотров: 90
Зеленский расставил руководителей в областях
Зеленский расставил руководителей в областях Просмотров: 1863
Прах Дмитрия Пругла похоронили 11 июня на Аллее героев
Прах Дмитрия Пругла похоронили 11 июня на Аллее героев
 Просмотров: 198
Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)
Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)
 Просмотров: 333
Мужчина поджег чужое авто и не смог объяснить причину
Мужчина поджег чужое авто и не смог объяснить причину
3
 1 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
35
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
29
Кто из партий проходит в Раду: свежая социология
27
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
25
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
20
Партии показали первые десятки своих списков
Голосов: 69
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua