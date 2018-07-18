Археологи раскопали золото Скифского периода

Фото: poltava.to

На территории историко-культурного заповедника "Бельск" в Котелевском районе Полтавщины археологи нашли уникальные вещи скифских времен. Это золотые бляшки, серебряные монеты, бронзовое зеркало и кожаный пояс. Также нашли уникальные артефакты, указывающие на развитую торговлю и промышленность скифов. О результатах раскопок стало известно 24 июля прошлого года.

Археологи работали в урочище Скоробор, сообщил портал "Новости Полтавщины".

"Находкам около 2,6 тысячи лет. Мы раскопали остатки скелета лошади, целый глиняный кувшин, три бронзовые бляшки и вток для копья. Также в кургане нашли остатки двух человеческих скелетов", - рассказал Игорь Корост, директор заповедника.

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Также в июле 2017 года на Полтавщине во время дорожных работ случайно нашли стелу со следами бога Вишну и Палки Брахмана. Изображения высечены, вероятно, каменным топором или подобным инструментом. Археологи предполагают, что стела украшала древнее захоронение вождя или духовного наставника индоевропейского племени. Каменной плите около 4 тысяч лет. Артефакт попал в экспозицию каменных скульптур Полтавского краеведческого музея.

В том же году на раскопках в урочище Царская Могила, что на Котелевщине, археологи нашли уникальный целый глиняный сосуд, бронзовые украшения и наконечники стрел.

Курган скифского царя обнаружили в российской республике Тыва. Его нашел археолог доктор Джино Каспари из Швейцарии. Захоронение хорошо сохранилось в вечной мерзлоте и болотистой почве. Оно относится к VIII-IX века до нашей эры.