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вторник, 24 июля 2018 07:10

Археологи раскопали золото Скифского периода
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Уникальные вещи найденные во время раскопок
Фото: poltava.to
Уникальные вещи найденные во время раскопок
Уникальные вещи найденные во время раскопок
Уникальные вещи найдены во время раскопок
Уникальные вещи найдены во время раскопок

На территории историко-культурного заповедника "Бельск" в Котелевском районе Полтавщины археологи нашли уникальные вещи скифских времен. Это золотые бляшки, серебряные монеты, бронзовое зеркало и кожаный пояс. Также нашли уникальные артефакты, указывающие на развитую торговлю и промышленность скифов. О результатах раскопок стало известно 24 июля прошлого года.

Археологи работали в урочище Скоробор, сообщил портал "Новости Полтавщины".

"Находкам около 2,6 тысячи лет. Мы раскопали остатки скелета лошади, целый глиняный кувшин, три бронзовые бляшки и вток для копья. Также в кургане нашли остатки двух человеческих скелетов", - рассказал Игорь Корост, директор заповедника.

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Также в июле 2017 года на Полтавщине во время дорожных работ случайно нашли стелу со следами бога Вишну и Палки Брахмана. Изображения высечены, вероятно, каменным топором или подобным инструментом. Археологи предполагают, что стела украшала древнее захоронение вождя или духовного наставника индоевропейского племени. Каменной плите около 4 тысяч лет. Артефакт попал в экспозицию каменных скульптур Полтавского краеведческого музея.

В том же году на раскопках в урочище Царская Могила, что на Котелевщине, археологи нашли уникальный целый глиняный сосуд, бронзовые украшения и наконечники стрел.

Курган скифского царя обнаружили в российской республике Тыва. Его нашел археолог доктор Джино Каспари из Швейцарии. Захоронение хорошо сохранилось в вечной мерзлоте и болотистой почве. Оно относится к VIII-IX века до нашей эры.

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Дата
24
июля

Археологи раскопали золото Скифского периода

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