"Алкопарк" в Полтаве заставляет власть вводить запреты на алкоголь

В интернете появилось видео, где полтавчане массово употребляют спиртные напитки в центре города - на Аллее Гоголя. Такие постденькы устраивает молодежь каждый вечер.
Секретарь горсовета Александр Шамота отреагировал на это событие. Обратился в полицию, чтобы правоохранители реагировали на нарушения общественного порядка и составлять протоколы га людей, которые пьют. сообщает zmist.pl.ua
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Видео направили в полицию.
В ближайшее время алкоголь могут перестать продавать в ночное время. Юристы работают, чтобы жители не могли отменить это решение.
На сайте горсовета появилась петиция, в которой полтавчане сами просят не продавать алкоголь в ночное время.
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