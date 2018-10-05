"Алкопарк" в Полтаве заставляет власть вводить запреты на алкоголь

В Полтаве входит запрет на алкоголь

В интернете появилось видео, где полтавчане массово употребляют спиртные напитки в центре города - на Аллее Гоголя. Такие постденькы устраивает молодежь каждый вечер.

Секретарь горсовета Александр Шамота отреагировал на это событие. Обратился в полицию, чтобы правоохранители реагировали на нарушения общественного порядка и составлять протоколы га людей, которые пьют. сообщает zmist.pl.ua

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Видео направили в полицию.

В ближайшее время алкоголь могут перестать продавать в ночное время. Юристы работают, чтобы жители не могли отменить это решение.

На сайте горсовета появилась петиция, в которой полтавчане сами просят не продавать алкоголь в ночное время.