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пятница, 12 октября 2018 20:23

Адвокат хотел дать взятку сотруднику СБУ

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Адвокат хотел дать взятку сотруднику СБУ
Адвокат хотел дать взятку следователю. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Днепре адвоката.

Он пытался дать взятку сотруднику Службы безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Местный адвокат предложил следователю областного управления СБУ $ 20 тыс. за содействие в решении вопроса о возвращении бизнесмену техники, изъятой в рамках открытого уголовного производства, и непривлечение к ответственности фигурантов дела.

После получения противоправного предложения сотрудник СБУ обратился с соответствующим заявлением в подразделение внутренней безопасности Службы.

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Правоохранители задержали адвоката в центре Днепра. Он пытался передать все деньги.

Открыли уголовное производство.

Оперативники Службы безопасности Украины задержали Николая Дробовича, начальника таможенного поста в Раве-Русской, что на украинском-польской границе.

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