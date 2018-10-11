Был под прицелом: начальника таможни задержали на взятке (видео 18+)

Оперативники Службы безопасности Украины задержали Николая Дробовича, начальника таможенного поста в Раве-Русской, что на украинском-польской границе.

Он вместе с сообщником требовал 21 тыс. грн взятки за беспрепятственное растаможивание товара, за информациеи Генпрокуратуры. Это не единственный случай вымогательства и получения взяток. Задокументировано получение этими лицами взяток минимум на 70 тыс. грн.

Автор: facebook.com/sprynskyy Оперативники Службы безопасности Украины задержали Николая Дробовича, начальника таможенного поста в Раве-Русско

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейский требовал у бизнесмена взятку за раскрытие преступления

Информацию о задержании Николая Дробовича опубликовал лидер ОО "Рабов в рай не пускают" Иван Спринський. Он уже несколько месяцев организует протесты против Львовской таможни.

Автор: facebook.com/sprynskyy Оперативники Службы безопасности Украины задержали Николая Дробовича, начальника таможенного поста в Раве-Русско

Внимание! На видео звучит ненормативная лексика!

Депутата городского совета Городенки Ивано-Франковской области и его сообщника объявили в розыск. Их разоблачили на взятке в 50 тыс. евро (почти 1,5 млн грн).