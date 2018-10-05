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пятница, 05 октября 2018 16:16

Полицейский требовал у бизнесмена взятку за раскрытие преступления

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Руководитель одного из подразделений Нацполиции города Краматорск Донецкой области требовал у местного фермера взятку за свои "услуги". Полицейский отказывался раскрывать совершенное по отношению к предпринимателю преступление без "вознаграждения".

Майор полиции требовал 200 тыс. грн за содействие в задержании злоумышленников, которые похищали урожай с арендованных фермером сельскохозяйственных земель, сообщили в СБУ.

Полицейский не только отказывался расследовать дело, но и угрожал созданием препятствий для коммерческой деятельности фермера.


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Для получения взятки полицейский использовал посредника. Однако коррупционер был задержан на рабочем месте после получения всей суммы взятки.

Операция проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Правоохранители задержали майора полиции согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об избрании фигуранту дела меры пресечения.

Административный апелляционный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию НАБУ и Государственной аудиторской службы по делу о коррупции в Министерстве обороны.

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Дата
05
октября

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