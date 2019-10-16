96 тыс. грн залога или под стражу - избрана мера пресечения водителю, который сбил патрульную под Полтавой

96 тыс. 50 грн залога назначили водителю автомобиля "Mercedes-Benz 313", который насмерть сбил патрульную под Полтавой.
Такую меру пресечения назначила следственный судья Октябрьского районного суда Полтавы Лариса Гольник.
Под стражей водитель будет находиться, если не внесут залог, до 1 декабря.
Напомним, в городе Лубны Полтавской области в результате дорожно-транспортного происшествия 2 октября погибла патрульная полицейская Марина Фетч.
Трагедия произошла во время выполнения служебных обязанностей.
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4 октября в Полтаве простились с погибшим патрульной Мариной Фетч. Она умерла во время аварии, выполняя служебные обязанности.
Проститься с коллегой собралось на плацу Управление патрульной полиции несколько сотен патрульных, знакомые, друзья и родные. Все шли с живыми цветами и слезами на глазах.
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