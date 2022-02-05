6 февраля день ангела у владельцев очень популярных имен в Украине

В день ангела церковь рекомендует именинникам прийти в храм и помолиться. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Ксения, Тимофей, Иван, Павел.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Ксения – имя, которое произошло от другого имени – Оксана. Его владелицы являются активными и целеустремленными женщинами. Способны быстро реализовывать поставленные перед ними задачи. Умеют контролировать эмоции, но если их обидеть – не будут подбирать слов в ответ. Ксении умеют отстаивать свою точку зрения и всегда выступают за справедливость. К будущему избраннику присматриваются долго, изучая его поведение и образ жизни. Предпочитают решительных мужчин;

Иван – одно из популярнейших украинских имен. Это спокойные и порядочные люди, любящие много работать. Часто очень успешны и счастливы в личной жизни, потому что умеют быть любящими мужчинами и родителями;

Павел – мужчины с этим именем добрые и спокойные. Коллеги по работе ценят их за надежность и способность в любой момент подстраховать. Павлы обычно предпочитают размеренный уклад жизни. Поэтому подбирают себе женщин с похожими взглядами;

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Тимофей – владельцам этого имени присуще великое жизнелюбие. Это очень активные и веселые мужчины. Вместе с тем, Тимофеи не очень любят брать на себя ответственность и стараются избегать ситуаций, где нужно принимать быстрые решения. Тимофеи часто влюбляются в разных женщин. Женятся же чаще всего уже в зрелом возрасте.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Климент, Евдокия, Геннадий, Федор, Денис. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах этих именинников.