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6 ч. в дороге: Укрзализныця запускает "Интерсити" из Киева в Тернополь

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6 ч. в дороге: Укрзализныця запускает &quot;Интерсити&quot; из Киева в Тернополь
Скоростной поезд "Интерсити" сообщением Киев - Тернополь не курсировал с весны 2020 года из-за карантина. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця со 2 июля возобновляет курсирование поезда "Интерсити" между Киевом и Тернополем.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Из Киева поезд будет отправляться ежедневно в 16:41 и прибывать в Тернополь в 22:47. Назад он будет выезжать в 04:00 и возвращаться в столицу в 10:03.

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"Из Киева он отправится 2 июля, из Тернополя - 3 июля. Остановки предусмотрены в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиска, поэтому пассажиры смогут быстро (всего 6 ч. в пути) и удобно добраться из Тернополя в столицу и наоборот", - говорится в сообщении.

Поезд будет курсировать до 31 августа для изучения спроса.

Укрзализныця запускает "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск - Киверцы. Поезд соединит сразу три туристических региона - Волынь, Галицию и Прикарпатье.

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