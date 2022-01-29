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воскресенье, 30 января 2022 03:00

30 января день ангела у женщин, которые имеют много поклонников

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30 января день ангела у женщин, которые имеют много поклонников
В день ангела церковь советует посетить храм и помолится святому, на честь которого вас назвали. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Антон, Егор, Георгий, Антонина.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Антон – владельцы этого имени редко совершают необдуманные поступки и всегда рационально подходят к разным ситуациям и вопросам. Не разрешают окружающим вмешиваться в их жизнь. Часто достигают карьерных успехов, потому что, получая задачу, всегда работают на результат. В отношениях с женщинами Антоны галантны. Однако решение о браке дается им тяжело;

Георгий – имя греческого происхождения. От него пошли два других имени, которые прижились в Украине – Юрий и Егор. Носители этих имен обычно спокойны и сосредоточены на своем внутреннем мире. Имеют философский склад ума. Всегда упорно идут к поставленной цели. Легко заводят знакомства, но не любят шумные компании;

Антонина – владелицы этого имени хорошие и отзывчивые. Они экономны и рассудительны в финансовых вопросах. Всегда приветливые и положительные. В работе усердные. Обычно у них много поклонников, но эти женщины не спешат выходить замуж. Ищут надежных мужчин. В браке становятся хорошими хозяйками.

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Вчера день ангела отмечали люди с именами Максим, Петр, Иван и Георгий. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах этих именинников.

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