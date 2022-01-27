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четверг, 27 января 2022 03:01

27 января именины у женщин и мужчин с прекрасными именами

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27 января именины у женщин и мужчин с прекрасными именами
27 января день ангела у обладателей красивых и популярных имен. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Нина, Остап, Вениамин, Сергей, Павел.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Нина – женщины с этим именем являются ярко выраженными идеалистками. У них достаточно развито самолюбие. Поэтому неудивительно, что Нины в компаниях часто пытаются привлечь к себе внимание. В то же время, эти женщины даже с близкими друзьями не будут делиться всеми подробностями своей жизни, потому что считают это неправильным. Нины всегда работают на совесть. Такое же отношение к делу требуют и от коллег. Из-за идеалистического мировоззрения этим женщинам трудно заводить длительные отношения. Но если по-настоящему влюбятся, то будут воспринимать избранника со всеми его недостатками;

Остап – мужчины с этим именем отличаются упорством и умением добиваться поставленных перед собой целей. Благодаря этому часто строят блистательные карьеры. Остапы неразговорчивы в компаниях, но если берут слово, то поражают своим красноречием и тонким юмором. Для брака они выбирают обычно спокойных и преданных женщин. Работают над отношениями, чтобы они становились все крепче;

Вениамин – мужчины с этим именем считаются одаренными и талантливыми. Могут становиться хорошими художниками, поэтами, музыкантами. Вениамины – добрые, интеллигентные и старательные. Последняя черта помогает им добиваться успехов в бизнесе, если решат им заняться. Женятся только по любви;

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Сергей - происходит от римского родового имени "Сергиус" и означает "высокий", "уважаемый". Эти мужчины мужественны и сильны духом, однако способны и к сочувствию. В работе они добросовестны, старательно выполняют свои обязанности. Всегда придерживаются обещаний. Сергей старается во всем помогать родителям, заботится о них, однако свои проблемы любит решать своими силами;

Павел – мужчины с этим именем добрые и спокойные. Коллеги по работе ценят их за надежность и способность в любой момент подстраховать. Павлы обычно предпочитают размеренный уклад жизни. Так что подбирают для себя женщин с похожими взглядами.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Андрей, Яков, Максим, Афанасий, Ефим. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах этих именинников.

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