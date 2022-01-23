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понедельник, 24 января 2022 03:00

24 января день ангела у мужчин, умеющих преодолевать любые трудности

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24 января день ангела у мужчин, умеющих преодолевать любые трудности
Сегодня день ангела только у мужчин. Не забудьте поздравить их. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Феодосий, Михаил, Степан, Федор.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Михаил – это имя носят мужчины, очень коммуникабельные и общительные. Они довольно быстро прощают обиды и не злопамятны. К женщинам относятся внимательно и с уважением. Дети для Михаилов играют очень важную роль в семейной жизни. К ним они относятся с большой теплотой и вниманием;

Степан – мужчины с этим именем отличаются психологической устойчивостью и сильным характером. Степаны чаще всего выполняют данные обещания, потому что не любят бросать слова на ветер. Благодаря этому у них много друзей. Не боятся трудностей и умеют их преодолевать. Нередко становятся бизнесменами. В семейной жизни отличаются хозяйственностью и уравновешенностью. Для Степанов важно поддерживать чувство любви к избраннице;

Федор – с древнегреческого это имя означает "Божий подарок". Он любит чистоту и порядок во всем. На работе его всегда уважают. Не любит конфликты, не вступает в дружеские отношения с коллегами. С женщинами Федоры не спешат заводить семью. Сначала убеждаются, что сделали верный выбор;

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Феодосий – довольно редкое имя на территории Украины. Мужчины, которые его носят, очень часто замкнуты в себе. Никакие потрясения не способны спровоцировать их на сильнейшие эмоции. Если Феодосии и переживают, то никогда этого не покажут окружающим. Это трудолюбивые мужчины с аналитическим складом ума. Любят путешествовать.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Анатолий, Григорий, Макар, Марко. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах этих именинников.

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