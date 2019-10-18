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пятница, 18 октября 2019 15:16

10-летняя виртуозная пианистка представит сольную программу в Львове

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10-летняя виртуозная пианистка представит сольную программу в Львове
Девочка занимается музыкой с 6 лет. Фото предоставлено организаторами.

20 октября 10-летняя пианистка Ярина Бурлак представит свою сольную программу "Норвежская сказка" на сцене Зеркального зала Львовской национальной оперы.

"Норвежская сказка" - сольная концертная программа, состоящая из 18 избранных "Лирических пьес" норвежского композитора Эдварда Грига: Ариетта, Вальс, Песня Сторожа, Танец Эльфов, Народная Мелодия, Норвежский Дух, Галлинг, Спрингданс, Элегия, Вальс, на родине, Птичка, Мелодия, Галлинг, Сильф, Летний Вечер, Кобольд, Воспоминания.

Яринка Бурлак родилась в Коломые. Эта чудо-девочка занимается музыкой с 6 лет. Уже в 8-летнем возрасте Ярина получила I место за лучшее исполнение произведения в областном конкурсе юных пианистов имени Василия Барвинского в Ивано-Франковске, победила на VII Всеукраинском конкурсе-смотре юных пианистов Елены Вериковской, получила звание лауреата III премии VI международного инструментального конкурса Евгения Станковича в Киеве, была награждена стипендией имени Анатолия Кос-Анатольского "За исключительные старания в освоении музыкального искусства".

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В 9 лет Ярина начала свое обучение в классе преподавателя Ольги Назаренко фортепианного отдела школы педагогической практики Ивано-Франковского музыкального училища имени Сочинского, где и учится сейчас. Юная артистка много работает, уже не раз выступала на сцене Ивано-Франковской областной филармонии вместе с Академическим камерным оркестром HARMONIA NOBILE.

Свою первую сольную программу девочка представила в мае в Ивано-Франковске. А 20 октября "Норвежский сказка" прозвучит во Львове.

27 октября в Винники Львовской области передадут мощи св. Папы Иоанна Павла II. Событие приурочили к открытию монумента на новосозданной площади в честь первого Папы, который имел славянское происхождение.

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