Солнечная энергетика: будущее в наших руках

Солнечные электростанции занимают значительную долю генерации на Западе и являются основными составляющими "зеленой энергетики". Как на счет бывших советских республик? Действуют ли они в рамках данного тренда?

"Зеленая энергетика" — в отличие от традиционной генерации — сокращает количество вредных выбросов парниковых газов в окружающую среду

Источники стимуляции энергетического бума

● Снижение рыночной стоимости солнечных панелей (более 75%). Ранее позволить себе установку солнечной энергостанции могли не многие. Сегодня "зеленая энергетика" доступна широкому кругу потребителей.

● Экономическая поддержка государства. Энергетические станции на солнечных батареях активно финансируются государственными фондами. Помимо этого, владельцам электростанций предоставляются определенные бонусы в виде субсидий и возможности продавать электроэнергию поставщикам энергоресурсов.

● Европейский подход к экологии. Благодаря экологической чистоте и безупречности рассматриваемой методики, "зеленая энергетика" — в отличие от традиционной генерации — сокращает количество вредных выбросов парниковых газов в окружающую среду.

Значительное расширение горизонтов

На Западе установка солнечных батарей очень выгодна для частных домохозяйств. Дело не ограничивается государственными программами, позволяющими обеспечивать установку электростанций по сниженным ценам: местные законы дают возможность продавать излишки вырабатываемой электроэнергии. Законодательство постсоветского пространства не настолько идеально, как западное. Иными словами, мы только приближаемся к европейским стандартам и возможностям производителей.

Как сообщает портал ispace.news, показатели окупаемости установки солнечных электростанций таковы:

● Украина. Поскольку украинские законы (начиная с 2019 года) выглядят максимально приближенными к европейским, здесь наблюдается значительное развитие "зеленой энергетики".

● Россия — 15-20 лет. Такой срок обоснован тем, что от трех до шести месяцев в году наблюдается средняя или низкая эффективность энергетических панелей (снижение КПД до 20%).

● Казахстан. Так как здесь законодательство тоже не особо благоприятствует развитию "зеленой энергетики", тенденция роста практически не наблюдается.

Действующие законодательные акты в этой области предусматривают контроль только до 2030 года. Что будет дальше? Этого никто не знает. Но на данный момент Украина активно движется в европейском направлении.