Солнечная энергетика: будущее в наших руках

 
Ексклюзивы
1/5
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 288
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 756
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 630
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2205
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 495
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Просмотров: 270
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 630
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2223
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1467
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3600
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2403
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 630
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 945
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5904
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3429
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 сентября 2020
Просмотров: 36
Старі романи
Ранньої весни або ось тепер, на дальніх підступах до ранньої осені, зі мною робиться щось таке, що почуваюся чужим і зайвим у деяких улюблених ...
четверг, 03 сентября 2020 18:20

Солнечная энергетика: будущее в наших руках

  Комментировать

Солнечные электростанции занимают значительную долю генерации на Западе и являются основными составляющими "зеленой энергетики". Как на счет бывших советских республик? Действуют ли они в рамках данного тренда?

  "Зеленая энергетика" — в отличие от традиционной генерации — сокращает количество вредных выбросов парниковых газов в окружающую среду
"Зеленая энергетика" — в отличие от традиционной генерации — сокращает количество вредных выбросов парниковых газов в окружающую среду

Источники стимуляции энергетического бума

● Снижение рыночной стоимости солнечных панелей (более 75%). Ранее позволить себе установку солнечной энергостанции могли не многие. Сегодня "зеленая энергетика" доступна широкому кругу потребителей.

● Экономическая поддержка государства. Энергетические станции на солнечных батареях активно финансируются государственными фондами. Помимо этого, владельцам электростанций предоставляются определенные бонусы в виде субсидий и возможности продавать электроэнергию поставщикам энергоресурсов.

● Европейский подход к экологии. Благодаря экологической чистоте и безупречности рассматриваемой методики, "зеленая энергетика" — в отличие от традиционной генерации — сокращает количество вредных выбросов парниковых газов в окружающую среду.

Значительное расширение горизонтов

На Западе установка солнечных батарей очень выгодна для частных домохозяйств. Дело не ограничивается государственными программами, позволяющими обеспечивать установку электростанций по сниженным ценам: местные законы дают возможность продавать излишки вырабатываемой электроэнергии. Законодательство постсоветского пространства не настолько идеально, как западное. Иными словами, мы только приближаемся к европейским стандартам и возможностям производителей.

Как сообщает портал ispace.news, показатели окупаемости установки солнечных электростанций таковы:

● Украина. Поскольку украинские законы (начиная с 2019 года) выглядят максимально приближенными к европейским, здесь наблюдается значительное развитие "зеленой энергетики".

● Россия — 15-20 лет. Такой срок обоснован тем, что от трех до шести месяцев в году наблюдается средняя или низкая эффективность энергетических панелей (снижение КПД до 20%).

● Казахстан. Так как здесь законодательство тоже не особо благоприятствует развитию "зеленой энергетики", тенденция роста практически не наблюдается.

Действующие законодательные акты в этой области предусматривают контроль только до 2030 года. Что будет дальше? Этого никто не знает. Но на данный момент Украина активно движется в европейском направлении.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Солнечная энергетика: будущее в наших руках». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

Блохин вывел Украину на Кубок мира

334 человека погибли в школе в Беслане

Националисты основали центр на юге Украины

Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов

Главный американский город возник благодаря англичанину

Сборная Украины сыграла главный матч в своей истории

Самое читаемое
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 1 Просмотров: 37622
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
7
 Просмотров: 15984
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
6
 Просмотров: 15751
Президент футбольного клуба показала зону бикини
Президент футбольного клуба показала зону бикини
5
 Просмотров: 8640
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности Просмотров: 8640
Новости компаний
Недорогая ванна – подбираем лучший вариант
Недорогая ванна – подбираем лучший вариант Просмотров: 108
Как вывести клопов и чем травить тараканов в квартире?
Как вывести клопов и чем травить тараканов в квартире? Просмотров: 1449
Імідж підлітка. Поради стиліста
Імідж підлітка. Поради стиліста Просмотров: 189
Первоклассники получили рюкзаки от компании "Здоровье"
Первоклассники получили рюкзаки от компании "Здоровье" Просмотров: 126
Почему грабят квартиры, находящиеся под присмотром охранных фирм?
Почему грабят квартиры, находящиеся под присмотром охранных фирм? Просмотров: 1017
Больше всего комментируют
6
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
5
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
5
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
4
Названа страна, куда осуществят первые поставки российской вакцины
2
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Голосов: 4417
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua