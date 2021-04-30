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пятница, 30 апреля 2021 15:59

Поездка на Мальдивы: выбор острова для отдыха

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Мальдивские острова являются отличным вариантом для спокойного пляжного отдыха. Дополнительный релакс обеспечат эксклюзивные SPA-процедуры, белоснежные пляжи и теплые воды Индийского океана. Если вы не знаете, на какой остров отправиться, можно обратиться за рекомендацией к профессионалам, например, в туристическую компанию Avialiga. Специалисты помогут вам создать такое путешествие, во время которого все заботы и тревоги останутся за бортом, как только вы сядете в самолет.

Разнообразие отдыха на Мальдивах

Существуют острова-атоллы, которые лучше всего подходят для определенных требований: одни из них отлично подходят для дайвинга, другие — для наблюдения за китовыми акулами, а третьи являются отличным вариантом для вечеринок или активного отдыха. Если вы хотите насладиться красотой подводного мира, отправляйтесь на атолл Ари. Он является лакомым кусочком для ныряльщиков и аквалангистов, так как здесь можно увидеть сотни видов рыб, разнообразные коралловые рифы.

Для катания на яхте можно порекомендовать Хаа-Алиф, наиболее удаленный к северу остров. Если же вы предпочитаете максимально спокойный и расслабляющий отдых, лучшим вариантом станет Баа — атолл на Мальдивах, где можно легко забыть о повседневном шуме и насладиться красотой местной природы. Следует заметить, что Баа — это биосферный заповедник ЮНЕСКО, поэтому его территория является особо охраняемой.

Острова-отели на Мальдивах

Острова-резорты — это отличный выбор для тех, кто давно мечтает о настоящем райском отдыхе. Многие из мальдивских атоллов подходят под описание резорта: территория, которая принадлежит одному отелю с великолепным сервисом и пышной растительностью вокруг.

Наиболее интересные из них:

• Курамати. Крупный остров, находящийся в 60 км от Мале. Наиболее популярный резорт — Kuramathi Maldives. Здесь можно найти различные SPA-центры, кафе и бары, детский клуб, а также собственный ботанический сад.

• Куда Хураа. Идеальное место, чтобы забыть о любых тревогах и волнениях. Атолл находится в 20 км от аэропорта Мале, а местный отель предлагает первоклассные услуги для своих гостей.

• Гиравару. Этот атолл часто выбирают дайверы, так как местный подводный мир пользуется популярностью из-за необычайно красивых кораллов и разноцветных рыбок. Здесь также можно встретить скатов, крабов, маленьких акул и других подводных обитателей.

Изначально на Мальдивы приезжают в Мале, так как здесь находится международный аэропорт. Трансфер между островами, как правило, выполняется на пароме или гидроплане.

Если не знаете, на какой остров поехать, обращайтесь за консультацией в профессиональное туристическое агентство. Специалисты подберут для вас наиболее подходящий вариант отдыха, разработают маршрут и займутся организацией трансфера.

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