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вторник, 02 февраля 2021 16:23

Как правильно купить велосипед

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Каждый человек, желающий стать велосипедистом, в любом случае сталкивается с вопросом "Как правильно купить велосипед"

На сегодняшний день в велосипедной индустрии существует огромный выбор различных моделей велосипедов, геометрии рам, комплектующих, внешнего дизайна и типов велосипедов. Наш специализированный вело магазин поможет вам в выборе будущего двухколесного транспорта и максимально доступно постарается ответить на основные вопросы.

 

В первую очередь определяемся, для какого стиля катания он вам необходим. Если планируется купить велосипед и ездить в пределах города, совершать поездки на работу, по личным вопросам или выехать в парк на пикник — ваш выбор сити-байк (городской велосипед). Его преимущества — комфортная посадка, анатомической формы мягкое седло, легко управляемый руль, минимум скоростей и удобный багажник. У такого байка колеса с гладким рисунком (слики или полуслики), которые отлично едут по асфальту. Ригидная вилка (жесткая) — она дает преимущество в пользовании велосипедом в любых погодных условиях, не забирать энергию педалирования, в комплекте установлены крылья для защиты от пыли и грязи.

Если вы решили часто совершать свои велопрогулки по бездорожью — ваш выбор однозначно горный велосипед. На горных велосипедах комфортно катать по горам, пересеченной местности, крутым спускам, затяжным подъемам (за счет большого количества скоростей) и также в городских условиях. В целом он универсален, но конструкция всех моделей максимально разрабатывается для активного катания в горных условиях.

Если вы задумываетесь о возможной карьере велоспортсмена, обратите внимание на велосипеды брендов профессионального уровня.

Какую правильно подобрать раму?

Основные материалы изготовления рамы велосипеда - алюминий, сталь и карбон.

• Стальная рама прочная, но самая тяжелая;
• Алюминиевая — легкая, не ржавеет;
• Карбоновая — легче алюминиевой, крепкая и упругая, дорого стоит;

К выбору ростовки рамы необходимо отнестись ответственно. На правильно подобранной раме удобно и безопасно кататься. Есть два варианта. Первый — существуют специальные таблицы. Второй — профессиональные консультанты нашего веломагазина с удовольствием помогут Вам с выбором.

Обвес (комплектующие) велосипеда:

• "NoNamе" - это комплектующие низкого класса, небольшой ресурс, сложно настроить, но доступные в цене при небольшом бюджете;
• Комплектующие японской фирмы Shimano — начальный уровень Tourney, Altus. Топовый — Deore и XTR;
• Комплектующие американской фирмы SRAM — начальный уровень X3, топовый — XХ1;

Тормозные системы:

• Ободные — прижимают тормозные колодки к ободу, за счет этого происходит торможение. Такая система немного теряет работоспособность во влажную погоду, дешевле и ремонтопригодна;
• Дисковые — останавливают велосипед посредством воздействия тормозных колодок на ротор, который закреплен на втулке колеса. Эффективность дисковых тормозов высокая, им не страшны сложные погодные условия;

Диаметр колеса:

• 26 дюймов — в таком случае велосипед очень маневренный, быстро набирает скорость;
• 27.5 дюймов – "золотая" середина. Одновременно придает маневренность и накат;
• 28 дюймов — обладают отличным накатом. Устанавливаются на шоссейные и городские велосипеды;
• 29 дюймов — такие "большие колеса" обеспечивают великолепную гироскопическую устойчивость на скорости, отличный накат;

 

Распространено мнение, что велосипед купить можно и в гипермаркете, где продаются продукты, сантехника и одежда, но в таком случае вы совершите спонтанную покупку сомнительного качества, вам не помогут в случае возникновения проблемы при эксплуатации и вряд ли смогут качественно проконсультировать, так как в штате продавцов гипермаркета никогда не бывает специалиста по велосипедам, в отличие от нашего магазина.

Мы рекомендуем купить велосипед в нашем физическом специализированном магазине или в интернет-магазине. Профессиональные продавцы-консультанты всегда помогут определиться в Вашем выборе и подберут модель велосипеда, учитывая все пожелания. У вас будет широкий спектр выбора, индивидуальный подход продавца-консультанта, официальная гарантия от производителя, "тест-драйв" на любой модели велосипеда, сервисное обслуживание и приятные бонусы. Посетив наш интернет-магазин велосипедов, вы сможете ознакомиться со всеми предложениями, купить удаленно и также воспользоваться бесплатной доставкой. Ждем Вас у нас.

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