Делают интим незабываемым: чаще всего выбирают в секс шопе

 
Ексклюзивы
1/5
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 81
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 936
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 1818
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
2 Просмотров: 2034
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
3 Просмотров: 1440
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 387
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 2907
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 270
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
Просмотров: 198
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2916
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
2 Просмотров: 2034
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2916
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1305
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1359
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 630
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
Просмотров: 549
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
вторник, 24 декабря 2019 15:19

Делают интим незабываемым: чаще всего выбирают в секс шопе

  Комментировать
Делают интим незабываемым: чаще всего выбирают в секс шопе
Секс шоп "Тет-а-тет" предлагает немало разнообразной сексуальной атрибутики, одежды, аксессуаров и игрушек

Немало влюбленных страдают от стандартных интимных отношений, что в будущем может разрушить пару. Поэтому очень важно сохранить страсть, научиться чувствовать что-то новое.

В таком случае можно воспользоваться услугами секс шопа "Тет-а-тет". Там можно найти немало разнообразной сексуальной атрибутики, одежды, аксессуаров и игрушек. Они непременно придадут отношениям "перчинки".

Интернет-магазин "Тет-а-тет" предлагает более 50 видов изделий, способных разнообразить сексуальную жизнь. Самыми популярными товарами являются:

Вибраторы

Вибростимуляторы пользуются огромным спросом. Покупать их можно не только женщинам. Такая игрушка нравится многим мужчинам, главное выбрать подходящую модель.

Вибраторы часто берут семейные пары, желающие улучшить сексуальную жизнь, испытать новые эмоции и ощущения. Существует огромный ассортимент игрушки, поэтому каждый легко подберет модель с оптимальной функциональностью, размерами и другими характеристиками.

Эротическое белье

Женщины могут порадовать своих любимых сексуальной бельем, которое однозначно сведет с ума любого мужчину. Ассортимент достаточно широк, а цены разные. В магазине предлагают: пеньюары, бэби-доли, ролевые костюмы, чулки, боди, корсеты, трусики и подвязки. Кроме того, магазин "Тет-а-тет" имеет большой выбор эротического белья и для мужчин.

БДСМ игрушки

Такие игрушки выбирают пары, которые поддерживают БДСМ отношения или хотят расширить границы своих ощущений.

Выбор в этом направлении достаточно велик: различные стимуляторы, наручники, плетки, нательные аксессуары. При правильном пользовании эти вещи помогут достичь максимум удовольствия обоим партнерам.

Секс-наборы

В воплощении различных сексуальных желаний помогут секс-наборы. Для любителей ванильной ласки, подойдут более сдержанные наборы. Есть и для раскованных пар. В секс шопе предлагают зажимы для сосков, перышки для ласки, различные вибростимуляторы, анальные бусы.

Лубриканты

Лубриканты помогут избавиться сухости, обладают антисептическими свойствами, предотвращают заражение болезнями, передающимися половым путем. В секс шопах встречаются лубриканты с возбуждающим эффектом. Они помогают получить более яркие оргазмы.

Автор: Анна Орел
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Делают интим незабываемым: чаще всего выбирают в секс шопе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Запустили украинский спутник

Кремль ввел войска в Афганистан

Верди написал оперу для египтян

Самое читаемое
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 36576
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине Просмотров: 18180
Обнаружили кладбище брошенных такси
Обнаружили кладбище брошенных такси
7
 Просмотров: 18027
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
15
 Просмотров: 14211
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю Просмотров: 11907
Новости компаний
Встречайте Новый 2020 с пользой для здоровья
Встречайте Новый 2020 с пользой для здоровья Просмотров: 54
Полтавская политехника стала лидером области среди вузов
Полтавская политехника стала лидером области среди вузов Просмотров: 45
5 основных правил выбора холодильника
5 основных правил выбора холодильника Просмотров: 108
Независимая лаборатория ЧНПП "Экология" опровергает загрязнения сточных вод и воздуха ОДО "Перечинским лесохимической комбинатом"
Независимая лаборатория ЧНПП "Экология" опровергает загрязнения сточных вод и воздуха ОДО "Перечинским лесохимической комбинатом" Просмотров: 207
Кому лучше доверить ремонт квартиры
Кому лучше доверить ремонт квартиры Просмотров: 324
Больше всего комментируют
44
Порошенко требует созвать СНБО и ввести санкции против прямых поставок газа из России
4
Украинцы выбрали политика года
3
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
2
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
1
Ни один Путин не причинит нашей стране столько вреда, как граждане, которые боятся перемен
Голосов: 8
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua