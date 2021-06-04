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пятница, 04 июня 2021 11:21

Журналисты рассказали о бизнесе сына Януковича в России

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Фирма с орбиты сына лишенного звания президента, беглеца Виктора Януковича Александра владеет частью бизнес-центра Atlantic в Москве и земельного участка под ним. Об этом сообщили журналисты "Схемы: коррупция в деталях".

В российском реестре недвижимости владелицей 14% доли земельного участка, на котором расположен бизнес-центр, и соответствующей доли самого здания, является компания "Прайд-М". Ее руководитель - Александр Ермольчук.

Лицо с таким именем и фамилией минимум в период 2012-2013 годов возглавляла два украинских акционерных общества - "Мако Холдінг" и "Маринсерві". Бенефициаром этих предприятий, согласно украинскому реестру юридических лиц, был Александр Янукович.

 

По адресу бизнес-центра Atlantic также прописана другая фирма, "Восточный альянс", которой владеет Эдуард Слинько.

Журналисты выяснили, что человек с таким именем и фамилией ранее занимал руководящую должность в украинской корпорации "Менеджмент ассетс компані". Бенефициаром этой корпорации через "Мако Холдінг" также был сын Януковича.

 

Бизнес-центр Atlantic построен в 2014 году и расположенный неподалеку Киевского вокзала. От здания до Кремля - 15 мин. автомобилем. Арендная ставка в год в этом бизнес-центре, по данным российских сайтов по аренде недвижимости, составляет около $600 за кв. м. Также в этом бизнес-центре арендуют офис структуры российской компании "Роснефть".

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Ранее было известно о другой российской недвижимости, связанной с Александром Януковичем. В 2014-м после выезда в Россию он основал две компании - "Арсенал-Инвест" и "Арсенал Истейт".

В российском реестре юридических лиц указано, что фирмы предоставляют услуги как холдинговые компании, а также в сфере недвижимости и консалтинга. Тогда же российские СМИ сообщали, что компании Александра Януковича будут заниматься недвижимостью в комплексе сооружений завода "Арсенал" в Санкт-Петербурге.

"Схемы" напоминают: в апреле 2018 года Печерский районный суд города Киева снял арест со счетов компаний, связанных с Александром Януковичем.

В апреле этого года Фонд гарантирования вкладов ликвидировал ПАО "Всеукраинский банк развития" как юридическое лицо. Владельцем банка был сын Януковича. Из почти двух миллиардов гривен, которые находились на депозитах подставных лиц в банке Александра Януковича "ВБР" после побега его отца, в течение 2016-2017 годов были сняты все аресты.

Ранее Высший антикоррупционный суд отменил арест денежных средств и ценных бумаг, лежащих на банковском счете в "Проминвестбанк" и принадлежали Александру Януковичу.

24 января 2019-го Оболонский райсуд города Киева заочно признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста.

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04
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