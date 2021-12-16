Журналисты отследили связи Чернышова с ОПЗЖ и привычку ездить в кортеже с "мигалками"

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов стал фигурантом нового расследования Украинской правды. Как выяснили журналисты, министр имеет связи с партией ОПЗЖ и передвигается по городу с сиреной и "мигалками".

"15 сентября. Автомобили, которыми пользуется министр Чернышов, ждут у офисного здания. Видим, что автомобиль охраны министра оборудован проблесковыми маяками. Номерные знаки отсутствуют в базе полиции. А это значит, что Чернышову по неведомым причинам можно использовать оперативные номерные знаки. А вокруг офиса дежурит охрана", — говорится в сюжете.

Они установили, что именно здесь расположен офис влиятельного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Игоря Абрамовича.

"Чернышов – единственный министр, автомобили которого мы замечаем возле здания, где располагается офис миллиардера и народного депутата от ОПЗЖ", – констатируют журналисты.

Они также отследили передвижение автомобиля охраны Чернышова в центре города.

"Авто едет с включенными проблесковыми маяками, использует звуковой сигнал. Останавливает встречный поток машин и, вопреки правилам, поворачивает в сторону офиса депутата Абрамовича", — описывают журналисты.

Авторы расследования обратились к Чернышову с запросом, на каких основаниях его авто сопровождения использует спецсредства и имеет оперативные номерные знаки. Однако, ответа на момент публикации не получили.