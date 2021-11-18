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четверг, 18 ноября 2021 16:56

"Знаток" цен на Бессарабке Тищенко создал депутатское объединение о Киеве

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&quot;Знаток&quot; цен на Бессарабке Тищенко создал депутатское объединение о Киеве
Тищенко избирался от партии "Слуга народа" по округу в Святошинском районе Киева. Фото: Facebook.com/NikolayTishenko

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко создал в Верховной Раде депутатское объединение.

Об этом он заявил в кулуарах в четверг, сообщает LB.ua

Межфракционное объединение называется "Киев действует". В его состав вошли 25 народных депутатов. Тищенко фамилий не назвал. Но в Facebook в новости об объединении обозначил депутатов Тараса Тарасенко, Евгения Пивоварова, Дмитрия Налетова, Михаила Лабу, Игоря Негулевского и Алексея Кузнецова.

"Хотим наладить коммуникацию с руководством страны, всеми ветвями власти. Поэтому мы идем в решительное сражение за киевлян, за украинцев", - заявил Тищенко.

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В октябре нардеп Тищенко заявлял, что гречка стоит 12 грн за килограмм, сало – от 50 грн, а говядину на Бессарабском рынке покупал за 50-70 грн и видел ее по 20 грн.

В апреле Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения жены. Празднование происходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge.

В прошлом году журналисты сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве продолжал работать ресторан "Велюр", который принадлежит Тищенко. Среди гостей ресторана были нардепы.

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