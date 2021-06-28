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понедельник, 28 июня 2021 20:23

"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"

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&quot;Знает свое место&quot; - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле &quot;вагнеровцев&quot;
Владимир Фесенко проанализировал интервью Зеленского Мосейчук. LIGA.net Фото:

Особая связь президента Владимира Зеленского с главой его Офиса Андреем Ермаком основывается на доверии и потому, что последний- эффективный исполнитель и знает свое место. Об этом рассказывает Gazeta.ua политолог Владимир Фесенко.

Что имел в виду президент, когда говорил в интервью для программы "VIP с Натальей Мосейчук" об Андрее Ермака, он пришел с ним и пойдет с ним? Почему так доверяет своему главе Офиса?

Когда была большая прессконференция Зеленского ко второй годовщине президентства, он сказал то же, но короче. Есть стереотип, что Ермак руководит от имени Зеленского. Я несколько раз виделся с Ермаком во время публичных встреч. Слышал, как говорит о Зеленском. Он как раз исполнитель. Может предлагать президенту решение по кадрам, в конкретных ситуациях, но с таким пиететом говорит о президенте, что позиционирует себя как верный солдат президента.

Табачника для Кучмы на первом этапе можно сравнить с Богданом для Зеленского

Негативно воспринимают Ермака прежде всего те, кто критически относится к Зеленского. Да и почти каждого руководителя Администрации президента воспринимали более негативно, чем самого президента, потому что это человек, который отказывает. Президенты редко отказывают, когда к ним обращаются, они направляют к другим людям, в частности, к руководителю Администрации. А тот уже вступает в конфликты и потому вокруг него всегда возникает критическое поле. Такого не было разве у Порошенко, потому что он сам принимал все решения. Был и министром иностранных дел, и руководителем своей администрации. Что показательно, один из его руководителей Игорь Райнин возглавляет в Харькове областную организацию ОПЗЖ.
Сергей Левочкин у Януковича, Виктор Медведчук у Кучмы или Виктор Балога в Ющенко (глава секретариата президента Ющенко. - ред..Gazeta.ua) принимали негатив на себя и это неизбежно. На каждом этапе президенты ищут для себя оптимального, комфортного, эффективного руководителя Администрации, который берет на себя неудобные непопулярные задачи, ки могут ухудшить репутацию. Такие люди нужны. Табачника для Кучмы на первом этапе можно сравнить с Богданом для Зеленского. А когда президент становится более мощным, то ему нужен именно исполнитель.

Ермак не почувствовал "красных линий". Это не сознательные уступки россиянам, а ловушка с их стороны

Из ваших слов, Ермак выглядит не лучше и не хуже других руководителей Администраций.

Да. Вот когда Медведчук был руководителем Администрации продвигал Януковича на пост премьера, поссорил Ющенко с донецкими. Привлекал российских политтехнологов в избирательную кампанию 2004 года - провоцировали конфликт применением технологии про фашистов, которыми называли Ющенко и команду. За Медведчука было втягивание украинцев в Евразийский союз.

Андрею Ермаку также забрасывают пророссийскость. В частности, это началось после его подписи под созданием Консультативного совета при участии боевиков под эгидой Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

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А где фактические подтверждения? Тогда была не столько пророссийскость, сколько установка президента выйти на мирное урегулирование. Сыграла роль не пророссийскость, а отсутствие опыта. Были важные детали в виде имитации прямого диалога с сепаратистами. Ермак не почувствовал "красных линий". Это не сознательные уступки россиянам, а ловушка с их стороны. Но когда Ермак услышал критику этой идеи, сразу отказался. Поэтому не разделяю версию о его пророссийскости. Срабатывает иногда отсутствие опыта, особенности психологии, его политического стиля. Здесь есть поводы для критики. Но в первую очередь он исполнитель. Учитывая его статус является вторым человеком в стране по уровню влияния, поэтому можно сравнивать и с Левочкиным, и с Медведчуком, но негативного влияния, как в Медведчука, на президента не осуществляет.
Нельзя его сравнить и с Табачником, который поссорил команду Кучмы между собой. Тогда и анекдот появился: "Кто такой Кучма? Президент в Администрации Табачника. А Ермак эффективный исполнитель.

Зеленский вспомнил о спецоперации и вероятные планы Украины захватить членов частной военной компании "Вагнер", отвечая на вопрос об Андрее Ермака. Сказал "до него ноль вопросов у Службы безопасности Украины, украинской разведки". По данным СМИ, после того, как силовики доложили о спецоперации Офиса президента, она была сорвана, поговаривают, из-за утечки информации. Как это понимаете?

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В деле "вагнеровцев" (29 июля в санатории под Минском задержали 33 российских граждан. Белорусские власти заявили, что подозревают их в подготовке беспорядков накануне выборов, а Александр Лукашенко тогда назвал задержание россиян с "ПГК Вагнера" "чрезвычайным событием" и заявил о "грязных намерениях" России . Украина просила выдать ей задержанных боевиков, потому что они принимали участие в боевых действиях на Донбассе и воевали против ВСУ. Однако никаких обвинений им официально так и не выдвинули, а через две недели 32 из 33 задержанных вернули в Россию. 18 августа в соцсетях и некоторых СМИ, ссылались на неназванные источники, появилась информация о том, что задержанных в июле в Беларуси российских боевиков самом деле планировали задержать украинские спецслужбы более года вели операцию по розыску и задержанию причастных к преступлениям на Донбассе, в частности к сбивания малайзийского самолета рейса MH17. - ред Gazeta.ua) виноват не Ермак. Косвенно Зеленский это подтвердил в интервью Мосейчук. Решение, видимо, принимал сам Зеленский. Не захотел брать на себя ответственность за спецоперацию с неизвестными последствиями. Одно дело, если бы это произошло в Берлине или Мадриде. Второе, когда в Беларуси задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича и страна оказалась в изоляции. А Украина посередине. Последствия были бы непростые. Во-вторых, там был один Протасевич с подругой, а здесь 30 вагнеровцев с боевым опытом. Произошла бы трагедия, виноват был бы Зеленский. Тогда только началось перемирие на Донбассе. Для Зеленского это было очень важно - был последний шанс выйти на мирное урегулирование конфликта. Тогда еще в это верил, а теперь уже нет. Имел две альтернативы: красивая, но очень рискованная, даже авантюрная спецоперация, или сохранить перемирие. То есть, это были не утечки информации, а политическое решение о его прекращении. Утечками информации или предательством называют уже то, что произошло потом. Информацию о "вагнеровцах", которых привлекали в этот самолет, передали Лукашенко и начали договариваться о безопасном вариант,е чтобы Лукашенко передал их нам, чтобы не захватывать их в самолете. Это было скорее всего поручение Ермаку, но не сработало. Зеленский это уже понимает. Есть желание, а есть суровые реалии.

На телеканале "1 + 1" олигарха Игоря Коломойского вышло интервью с президентом Владимиром Зеленским. В нем глава государства говорит, что к руководителю Офиса президента Андрея Ермака "в СБУ ноль вопросов". "Он пришел со мной, и пойдет со мной", - заявил Зеленский. Журналист Майкл Щур сравнил разговор с теплой ванной. Журналист Михаил Ткач назвал шуткой дня цитату Зеленского "Я пришел менять страну, а не договариваться со всеми".

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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