Женщины в Раде более продуктивны, чем мужчины - статистика

В Верховной Раде работают 335 мужчин и 87 женщин. Фото: Александр Клименко, rada.gov.ua

В Верховной Раде 9-го созыва женщины-депутаты на 4% чаще голосуют, чем мужчины-депутаты. Об этом сообщило движение "Чесно"

На женщин приходится на 2 принятых закона больше, чем у коллег-мужчин.

Нынешний состав парламента стал рекордным по количеству женщин. Сейчас в ВР 335 мужчин и 87 женщин - 19% от конституционного состава в 450 человек, или 20% от нынешней численности депутатов.

Доля в 20% - рекорд за все созывы парламента. Количественно больше всего женщин в "Слуга народа", но доля составляет 22%. Наибольшая доля женщин во фракции "Голос" - 45%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде женщинам-депутатам дарили тюльпаны и розы

С 23 комитетов три возглавляют женщины. Это Анастасия Радина ("Слуга народа") - председатель антикоррупционного комитета, Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность") - председатель комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС, и Галина Третьякова ("Слуга народа"), которая возглавляет комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов.

Если анализировать отсутствие депутатов (нет карточки в слоте), женщины в среднем отсутствуют при 19% голосований, мужчины - 17%.

Наибольший показатель отсутствия принадлежит 3 депутаткам из "Батькивщины" (Анжелика Лабунская - 71%, Юлия Тимошенко - 46% и Алена Шкрум - 33%) - около 50% в среднем. Мужчины из фракции отсутствуют в среднем во время 23% голосований.

В среднем каждая депутат подала 56 проектов законов - из них законами стали 8, а каждый мужчина подал 44 проекта, из которых законами стали 6.

Наибольший процент принятых законов принадлежит депутату Оксане Дмитриевой с "СН" - за 47% ее проектов законов, 25 из 53, проголосовали во втором чтении и подписали.

Касательно выступлений во время заседаний парламента, то этим правом воспользовались 80 из 87 депутаток (92%). Среди мужчин выступили 299 с 335 депутатов, или 89%. В среднем на каждую депутатку приходится 55 мин выступлений, на депутата - 42 мин.

"Сегодня наши женщины и девушки защищают Украину на фронте, противодействуют Covid-19, управляют самолетами и поездами, служат в полиции, учат детей, делают научные открытия, покоряют горные вершины", - обратился президент Владимир Зеленский 8 марта.