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понедельник, 08 марта 2021 13:58

"Без вас мы биологические создания" - Зеленский поздравил женщин с 8 марта

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&quot;Без вас мы биологические создания&quot; - Зеленский поздравил женщин с 8 марта
Зеленский опубликовал поздравления с Международным женским днем. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин страны.

Поздравление он опубликовал в Facebook.

"Наши дорогие мамочки, сестрички, дочери, жены, я искренне поздравляю всех вас!

Сегодня особый день и особый праздник. Это праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью. Победы над дикими временами, когда права женщин были ограничены. Победы над ложным стереотипом, что женщины - это "слабый пол".

Это точно не так.

Прекрасный, умный, мудрый, талантливый, целеустремленный, но точно не слабый.

Сегодня наши женщины и девушки защищают Украину на фронте, противодействуют Covid-19, управляют самолетами и поездами, служат в полиции, учат детей, делают научные открытия, покоряют горные вершины. Есть одинаково успешными в парламенте и на самых известных сценах мира, в правительстве и на крупнейших спортивных аренах планеты. Ну а мы придерживаем вам двери, подаем руку или уступаем место не потому, что вы слабы. А потому, что таким образом мы становимся немного лучше.

Рядом с вами. Благодаря вам. Ради вас.

Неправильно говорить сегодня, что вы невероятные и особые. Ведь такими вы не только сегодня, но и все 365 дней в году. Пусть утренние цветы, кофе в постель и горячий поцелуй также будут неотъемлемыми атрибутами всех 365 дней. И пусть все эти дни ваши волшебные глаза будут полны счастьем, любовью и весной.

Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности.

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Мечтайте, создавайте, вдохновляйте и вдохновляйтесь, достигайте цели, меняйте мир и оставайтесь при этом такими же прекрасными.

С Международным женским днем! С праздником 8 Марта!" - написал он.

В Нью-Йорке 8 марта 1857-го состоялся "марш пустых кастрюль". Он считается истоком празднования Международного женского дня. Американки, которые работали на текстильных производствах, протестовали против плохих условий труда и низких зарплат.

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Дата
08
марта

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