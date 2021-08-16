Жена Остапчука рассказала, как российский оккупант Киркоров "любит" Украину

Остапчук щеголял объятиями с Киркоровым. Фото: Instagam

Жена телеведущего Владимира Остапчука, юрист Кристина Горняк заявила, что сторонник российской оккупации Крыма Филипп Киркоров "очень любит" Украину. Об этом она написала в Instagram.

Трое ужинали в Греции.

"С Филиппом был знаком Вова, кстати, только онлайн, и вот вчера оказалось, что мы отдыхаем друг от друга в 30 минутах. Решили поужинать вместе", - написала она.

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Также жена Остапчука отметила, что во время ужина они "насмеялись".

"Украину очень любит", - заявила о Киркорове Кристина Горняк.

Киркоров посещал оккупированный Россией Крым, выступал на полуострове. Он поддерживает оккупацию Крыма. В 2017 году получил орден от президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Тогда Киркоров говорил Путину: "Наш Крым".

Весной этого года Киркоров выступал на концерте в Москве по случаю семилетия оккупации Крыма. В этом году Литва на пять лет запретила ему въезд из-за гастролей на оккупированном полуострове.

На прошлой неделе Киркорову запретили въезд в Украину на три года. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе во время боевой обстановки погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.