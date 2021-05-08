Жена Лещенко в Москве будет развлекать россиян - Стерненко

Лещенко баллотировался в Верховную Раду восьмого созыва от "Блока Петра Порошенка". Затем на президентских выборах в 2019 году называл себя соратником Зеленского. Фото: Facebook

Жена бывшего народного депутата, а теперь члена наблюдательного совета Укрзалізниця Сергея Лещенко Анастасия будет развлекать россиян в Москве. Об этом сообщил общественный активист Сергей Стерненко.

Ее выступление в московском клубе "Мутабор" анонсирует действо "Хоровод". Вечеринка планируется 8-10 мая.

Жена экс-нардепа будет выступать под сценическим именем Sheis. Будет давать диджей-сет.

"Уважаемый Сергей Лещенко, подскажите, пожалуйста, а ваша жена Анастасия Топольская, которая сейчас выступает в Москве, полетела туда сама или вместе с вами?

UPD: Лещенко решил не отвечать мне, а просто заблокировал на ФБ. Жаль, мог бы и объяснить почему его жена ездит развлекать оккупантов во время войны", - написал Стерненко.

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