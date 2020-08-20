Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком

Президент Владимир Зеленский в национальном заповеднике Хортица проверял свою храбрость.
Видео с Хортицы, где казак рубит огурец на руке главы государства, опубликовала пресс-секретарь Юлия Мендель.
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Также в Instagram фронтмен группы Brutto Сергей Михалок опубликовал селфи с Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
"Воины Света!" - подписал Михалок фото.
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В минувшую среду президент Владимир Зеленский прилетал в Запорожскую область смотреть строительство дорог в рамках программы "Большая стройка".
Также он участвовал в представлении кандидата в мэры Запорожья от "Слуга народа".
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