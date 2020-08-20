Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком

Президент Владимир Зеленский в национальном заповеднике Хортица проверял свою храбрость.

Видео с Хортицы, где казак рубит огурец на руке главы государства, опубликовала пресс-секретарь Юлия Мендель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Як козаки Президента на Хортиці на хоробрість перевіряли 😀 Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 19 Авг 2020 в 12:46 PDT

Также в Instagram фронтмен группы Brutto Сергей Михалок опубликовал селфи с Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

"Воины Света!" - подписал Михалок фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дезинформация - Ермак прокомментировал обвинения в измене

В минувшую среду президент Владимир Зеленский прилетал в Запорожскую область смотреть строительство дорог в рамках программы "Большая стройка". Также он участвовал в представлении кандидата в мэры Запорожья от "Слуга народа".