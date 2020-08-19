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среда, 19 августа 2020 11:50

"Никакой агитации" - Зеленский приехал на строительство дорог в одну из областей

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&quot;Никакой агитации&quot; - Зеленский приехал на строительство дорог в одну из областей
Изменения придут, обещает Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прилетел в Запорожскую область смотреть строительство дорог в рамках программы "Большая стройка". Вместе с ним был глава Укравтодора Александр Кубраков и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Нужно что-то делать, как-то менять действительность, в которой мы живем. И эти изменения могут прийти. Я уверен, что они придут. Не хочу заниматься никакой агитацией. Люди должны выбирать тех, кого хотят, тех, кто ближе. Поэтому ничего не хочу говорить, называть. Я просто хочу, чтобы все знали, что делать изменения в городах можно тогда, когда есть люди, которые это способны и хотят делать", - сказал Зеленский.

"За конец 2019 года и за 2020 год всего будет построено где-то около 500 километров дорог государственного значения. Это прекрасный результат. Запорожье показывает один из лучших результатов в Украине", - заявил президент.

Зеленский пообещал построить большой, бюджетный мост в Запорожье за ​​2 года.

"Как только в Украине построится инфраструктура, только тогда будет реальная туристическая программа, люди будут ездить, развитие внутреннего туризма", - сказал он.

Местные выборы запланированы на 25 октября.

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Предыдущий президент Петр Порошенко тоже ездил на открытие дорог. Также Порошенко открывал детские сады.

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