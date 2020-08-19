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среда, 19 августа 2020 19:48

Админресурс в действии: в Запорожье с участием Зеленского представили кандидата в мэры от "слуг"

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Во время визита президента Владимира Зеленского в Запорожье с его участием состоялась презентация региональной команды партии "Слуга народа", что будет участвовать в местных выборах 25 жвотня.

Кандидатом в мэры Запорожье от СН представлен бывший топ-менеджер "Мотор Січ" Виталий Тишечко, пишет "Радіо Свобода"

Автор: "Радіо Свобода"
 

Тишечко с августа занимает должность заместителя председателя Запорожской облгосадминистрации.

"Кто-то считает, что в Запорожье уже решено, в Запорожье нет альтернативы. Я подчеркиваю: альтернатива есть. Наша команда готова взять ответственность за динамичное развитие города", - заявил он.

В представлении региональной команды СН также участвовали вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, возглавляющий региональную организацию пропрезидентской партии и председатель Запорожской ОГА Виталий Боговин. Последний во время презентации был представлен как "один из руководителей избирательной кампании в области".

Автор: "Радіо Свобода"
 

Виталий Тишечко с 2001 года до июня 2020 работал на "Мотор Січ" и связанных с ней фирмах.

В частности был заместителем начальника управления кадров, директором "Страхова компанія "Мотор – Гарант". С июня 2020 года стажировался в должности заместителя председателя Запорожской ОГА.

Является депутатом Запорожского городского совета от партии "Нова політика", во фракцию которой входили исключительно представители "Мотор Січ".

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Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что не будет заниматься агитацией на местных выборах.

"Не хочу заниматься никакой агитацией. Люди должны выбирать тех, кого хотят, тех, кто ближе. Поэтому ничего не хочу говорить, называть", - говорил он.

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