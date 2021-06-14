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понедельник, 14 июня 2021 16:00

Зеленскому поставили четверку с натяжкой по 10-балльной шкале

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Зеленскому поставили четверку с натяжкой по 10-балльной шкале
О деятельности президента Зеленского спросили 65 экспертов. Фото: Reuters

Наибольшей неудачей президента Владимира Зеленского за за второй год деятельности является слабая кадровая политика и провал в национальной безопасности. Об этом свидетельствуют результаты опроса экспертов и журналистов, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, сообщает "Укрінформ"

На слабую кадровую политику и провал в политике нацбезопасности, срыв операций украинской разведки против России указывают 62,5% опрошенных.

Далее среди неудач называют:

отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией, коррупционные скандалы в окружении (дело Татарова) - 57,8%

неудовлетворительное выполнение функций главнокомандующего, невнимание к вопросам управления и обеспечения Вооруженных сил Украины - 46,9%

несвоевременное обеспечение страны вакцинами от коронавируса - 43,8%

ручное управление государственными процессами, незаконное влияние на судей и суды - 37,5%

уголовное и судебное преследование общественных активистов и волонтеров - 36,9%

сохранение Авакова в должности министра внутренних дел, ухудшение ситуации в полиции - 26,6%

неудачное управления карантинным режимом и системой здравоохранения - 21,9%

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Самыми большими достижениями назвали закрытие пророссийских телеканалов и санкции против народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его окружения. Это оценили более 80% опрошенных.

падение экономики и производства, усложнение работы бизнеса - 21,9%

Далее положительно называют:

введение инициативы "Государство в смартфоне", диджитализацию государственных услуг - 46,9% опрошенных

блокирование работы Конституционного суда после решения об отмене ответственности за незаконное обогащение - 21,9%

мобилизацию международной поддержки в защиту Украины во время обострения на востоке зимой и весной 2021 - 20,3%

воплощение инфраструктурных проектов - 18,8%

сохранения электоральной поддержки - 15,6%

достижение перемирия на Донбассе в прошлом году в июле - 9,4%

снижение влияния олигархов на государственную политику - 6,3%

Средняя оценка деятельности Зеленского за второй год пребывания в должности, по результатам опроса, составляет 3,9 по 10-балльной шкале (за первый год - 3,1).

Опрос проводили с 18 мая по 8 июня среди 65 респондентов.

21 апреля 2019-го Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов. Набрал 73,22% голосов избирателей. За Порошенко проголосовали 24,45%.

Два года назад Зеленский принес присягу президента.

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Дата
14
июня

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