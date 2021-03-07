Зеленскому доверяют почти 40% украинцев, остальным политикам - еще меньше

В январе Зеленскому доверяли 35,6% опрошенных. Фото: Getty Images

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 39,5% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 23 февраля по 1 марта.

Это самый большой показатель доверия среди политиков. 54,3% Зеленскому не доверяют, баланс доверия-недоверия составляет -14,7%.

Виталию Кличко доверяют 33,8%, не доверяют 52,8%, баланс - -19%), Сергею Притуле (31,6% против 34%, баланс - -2,3%), Владимиру Гройсману (31% против 53,1%, баланс - -22,1%), Дмитрию Разумкову (28,3% против 30,6%, баланс - -2,3%), Юлии Тимошенко (26,3% против 67,6%, баланс - - 41,3%), Юрию Бойко (24,6% против 52,2%, баланс - -27,6%), Олегу Ляшко (23,2% против 69,5%, баланс - -46,3%), Игорю Смешко (22,4% против 22,6%, баланс - -0,2%), Петру Порошенко (21,9% против 73,5%, баланс - -51,6%).

Уровень доверия к другим политикам ниже 20%.

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В январе Зеленскому доверяли 35,6% опрошенных.

Социологи опросили 1 207 респондентов во всех регионах за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - близких к 25%.

За президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 22,5% избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".