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пятница, 05 марта 2021 12:01

Какой разрыв между Зеленским и Порошенко - социологи показали цифры

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Какой разрыв между Зеленским и Порошенко - социологи показали цифры
Разрыв между Зеленский и Порошенко - 7,9%. Фото: Getty Images

За президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 22,5% избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" с 2 по 3 марта.

Президентский рейтинг возглавляет Зеленский - 22,5% из тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Петра Порошенко проголосовали бы 14,6%, Юрия Бойко - 11,6%, Юлию Тимошенко - 11,3%. Игоря Смешко поддерживают 8%, Владимира Гройсмана - 6,6%, Евгения Мураева - 4,6%, Олега Ляшко - 4,4%, Дмитрия Разумкова - 4,2%, Арсения Яценюка - 2,9%, Виталия Кличко - 1,7%, Олега Тягнибока - 1,5%, Киру Рудык - 0,3%.

Зеленскому доверяют 43% опрошенных, не доверяют - 55%, Тимошенко 28% и 70%, Порошенко 25% и 73%, Бойко 24% и 59%.

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Социологи опросили телефонным интервью 2,5 тыс. украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Ошибка исследования не более 2%.

В 1-м туре выборов президента 31 марта 2019 года за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей. Во 2-м туре выборов за него проголосовали 73,22%. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.

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05
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