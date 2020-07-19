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воскресенье, 19 июля 2020 12:10

Зеленского заставят рассмотреть петицию о своей отставке

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Зеленского заставят рассмотреть петицию о своей отставке
Президента обвинили в нарушении закона. Фото: Reuters

Набрала необходимое количество голосов петиция на сайте президента Украины об отставке Владимира Зеленского.

Подписанты считают, что он нарушил собственное обещание, передает УНН.

"18 апреля 2019 в программе "Право на власть" Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон. Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел через 4 дня после того заявления. 7 июля 2020 года президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал огромную сумму доходов от продажи ОВГЗ и этим нарушил закон "О предотвращении коррупции". Обращаемся к господину президенту с призывом соблюдать слова и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2020 он солгал своим избирателям", - говорится в тексте петиции.

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Петицию зарегистрировали в начале июля. Ее автором является Виктор Куолов.

По состоянию на утро воскресенья она собрала 28 617 подписей с 25 000 необходимых.

Необходимую для рассмотрения количество голосов набрала электронная петиция к президенту с требованием запретить внедрение 5G. Президент Владимир Зеленский будет вынужден ее рассмотреть.

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Дата
19
июля

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