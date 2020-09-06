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воскресенье, 06 сентября 2020 19:48

Зеленского сравнили с Брежневым

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Зеленского сравнили с Брежневым
Мероприятия с участием Зеленского сопровождаются совковыми торжествами.

Президент Владимир Зеленский все больше напоминает советского генсека 60-80-ых годов прошлого века Леонида Брежнева. Об этом шла речь в программе телеведущего Майкла Щура.

"В последнее время президент катается по регионам и представляет кандидатов на местные выборы от "Слуги народа". Это же, конечно, не официальная цель этого путешествия. Официально президент все время что-то проверяет.

Зеленский столько времени проводит на стройках, что скоро будет приходить на международные встречи в пилотке из газеты. Чтобы правильно складывать эту пилотку, из политического небытия достали премьер-министра начале девяностых Витольда Фокина.

Переговоры с агрессором ведет человек, который считает, что "Россия была вынуждена захватить Крым, иначе туда бы пришли американцы".

Уже совсем скоро Зеленскому придется отправлять снова кого-то в Минск, чтобы вести переговоры уже с Фокиным.

Всего за год масштабы деятельности Владимира Зеленского сузились до типичных рабочих поездок с имитацией "близости к народу и заботы о простых людях". Ради успеха партии на местных выборах Зеленский даже готов смотреть, как с одного огурца делают два.

Помните, как в начале президентской каденции Зеленского сравнивали с Макроном? Затем - с Кучмой. А сейчас он все больше напоминает Брежнева", - говорится в сюжете.

"Прошлый президент защищал почтальонов. Этот подрабатывает почтальоном.

Зеленский во время своего турне по городам стал не только главным прорабом, огуречным каскадером и Шакилом О'Нилом (американский баскатболист. - Gazeta.ua). Теперь наш президент еще и мастер из самого бесконтактного вида единоборств - почетного каратэ.

Каждое мероприятие с участием Зеленского сопровождается совковыми торжествами и учитывая их количество украинский президент уже на 100% состоит из хлеба и соли", - сказано в программе.

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Ранее президент Владимир Зеленский ездил областями, где был на представлениях кандидатов от партии "Слуга народа".

В общественных организациях "Опора" и Комитет избирателей заявили, что это является использованием административного ресурса и политической коррупцией.

Местные выборы запланированы на 25 октября.

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Комментарии

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Дата
06
сентября

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