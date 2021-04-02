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суббота, 03 апреля 2021 20:23

Зеленского к судебной реформе можно только заставить - все о конституционном кризисе

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Зеленского к судебной реформе можно только заставить - все о конституционном кризисе
Что даст толчок судебной реформе. Фото: Рубрика

Владимир Зеленский может начать судебную реформу лишь вынужденно по требованию иностранных партнеров. Например, когда нам откажут в очередном кредите Международного валютного фонда. Но это произойдет не по собственному желанию президента. Об этом сказал в комментарии Gazeta.ua адвокационный менеджер фонда Dejure Степан Берко.

"Среди его советников - люди недобросовестные. Это одиозный Олег Татаров - заместитель руководителя Офиса по вопросам правоохранительной деятельности и Андрей Смирнов, отвечающий за сферу правосудия, а является бывшим адвокатом скандального Андрея Портнова. Они - часть коррумпированной системы и было бы странно, чтобы боролись против системы. Решения, которые уже принимает президент, выглядят направленными на имитацию деятельности. Владимир Зеленский внес законопроект о реформировании Высшего совета правосудия - органа, который должен наказывать нечестных судей. В то время конечное решение оставляет за теми судьями, которые надо убрать из системы. Если международные партнеры будут в требованиях непреклонны и хватит общественного давления, возможно судебная реформа получит толчок ", - объяснил.

На днях судья Конституционного суда Александр Тупицкий подал иск в Верховный суд на указ президента Владимира Зеленского об отмене его назначения на должность судьи КСУ.

"Вероятно Александр Тупицкий выиграет дело в Верховном суде и этот указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения этого судьи на должность признают незаконным. Потому что президент не имел таких полномочий. Проблема в том, что теперь Зеленский пользуясь будто тем, что Тупицкий не является согласно указу судьей, как и Александр Касминин, назначит других на эти должности. Встанет вопрос легитимности нового и старого складов. Кризис и дальше углубится", - сказал Берко.

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Эксперт считает президент хочет иметь лояльный к себе Конституционный суд и всеми способами пытается этого достичь.

"Еще в октябре инициировал законопроект, которым хотел распустить и полностью набрать новых судей. Разумеется, даже если новых будет избирать парламент, то будут лояльны к президенту. От того варианта отошли. Но вместо того, чтобы соблюсти рекомендации Венецианской комиссии, которая советует ввести прозрачную процедуру конкурса на вакантные должности в Конституционный суд, как требует Конституция, уже назначил парламент одного судью - Виктора Кичуна. Тот уже подтвердил, что является лояльным к президенту. Пока КС принимал решения, которые нравились президенту, например одобрил ему досрочные парламентские выборы, то его все устраивало ".

Поводом к конституционному кризису стало решение об отмене уголовной ответственности за недостоверные декларации, добавил юрист.

"Но первые решения не понравились президенту еще раньше - об изменениях в Конституцию, в том числе порядка назначения директора Национального антикоррупционного бюро, порядка формирования Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг".

За 2 года президентства Владимир Зеленский не выполнил большинство обещаний, которые давал во время избирательной кампании.

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