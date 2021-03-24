Зеленский не выполнил большинство предвыборных обещаний за 2 года - КИУ

За время своего пребывания у власти Зеленский выполнил лишь 2 обещания. Фото:ОП

За 2 года президентства Владимир Зеленский не выполнил большинство своих обещаний, которые давал во время избирательной кампании. Об этом свидетельствует анализ экспертов на Facebook странице Комитета избирателей Украины. Они проанализировали интервью главы государства для телеканала "1 + 1".

Выполненные обещания

1. "Я считаю, что нужен русскоязычный телеканал, который вещает на территорию Донбасса, и вещает в мир".

1 марта 2020 года запустили государственный телеканал "Дом" для нужд временно оккупированных территорий.

2. "Есть цивилизованный способ убрать президента - это закон об импичменте".

В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон об импичменте президента.

Невыполненные обещания

1. "Поднимать экономику в нашей стране".

По данным Минэкономики в 2020 году реальный ВВП Украины сократился на 4,2%. Зафиксировали падение объемов промышленного производства и сельского хозяйства. Инфляция составила 5%. При этом снижение основных экономических показателей началось еще до начала пандемии.

2. "Мы предлагаем нулевую декларацию, налоговую амнистию. Нормальные люди, гастарбайтеры, бизнесмены, мелкий, средний (на который давили правоохранительные органы разные) должны открыться".

Законопроекты о так называемой налоговой амнистии находятся на рассмотрении ВР, однако их не приняли.

3. "Конечно же нужно продолжать Минский процесс. Хотелось бы его расширить. Его можно ретрансформировать. Добавить туда представителей США и Великобритании".

Несмотря на регулярные заявления Зеленского о переформатировании Минского процесса, альтернативную площадку для переговоров не согласовали. США и Великобритания не присоединились к работе в Минске.

4. "С представителями МВФ я тоже встречался, и хотел понять, действительно ли так важно, чтобы наши люди умирали, чтобы у них не было возможности заплатить эти тарифы? Они сказали: "нет". Им важно, не где вы берете деньги, им важно показать, что у вас есть альтернативные источники. Есть несколько шагов наполнить страну деньгами".

В октябре 2019 года Зеленский заявил, что МВФ требует от Украины установления рыночных цен на газ, предусматривающих увеличение тарифов. В зимний период 2020-2021 годов цены на газ для населения существенно выросли.

В процессе исполнения

1. "Нужно показать реальную борьбу с коррупцией. Мы предлагали закон Линкольна ... на самом деле, это работает. Ты говоришь, что этот человек коррупционер, у тебя есть какие-то доказательства, ты приводишь эти доказательства прокурору, прокурор должен рассмотреть это дело и взыскать с человека, который является коррупционером, деньги. В двойном, тройном размере ".

В процессе исполнения. В октябре 2019 года приняли закон про разобличителей коррупции. В случае правдивого сообщения о коррупционных действиях, могут получить 10% от суммы ущерба. Правда, на практике этот механизм не доказал свою эффективность. Более того, 3 марта 2021 Зеленский ветировал изменения в закон про разоблачителей коррупции, принятые парламентом.

2. "Мы брали деньги, мы обязаны их отдавать МВФ. Разрывать их мы не имеем права. Это имидж страны".

В процессе исполнения. В феврале 2020 года Украина выплатила по кредитам МВФ $ 213, 6 млн. В 2021 году мы должны вернуть фонду $ 1,7 млрд.

3. "Что такое ГУД (Государственное управление делами - Gazeta.ua), в которой куча предприятий? Нужно, чтобы такие госпредприятия были выставлены на приватизацию".

В процессе исполнения. В октябре 2019 года указом президента первые пять объектов ГУД передали на приватизацию (в частности, отель "Днепр" в Киеве). В июле 2020-го отель "Днепр" продали на аукционе за 1,1 млод грн. В сентябре 2020 года на приватизацию передали непрофильный актив Госуправления делами - Житомирский ликеро-водочный завод.

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Президент Владимир Зеленский пообещал выплатить гражданам и бизнесу материальную помощь из-за жесткого карантина. 1 марта Зеленский пообещал "успешную судебную реформу". "Чтобы в Украине наконец работали только честные, независимые, справедливые суды. Суды, где определяющей будет буква закона, а не цифра в конверте. Это решение мы воплотим в жизнь", - заявлял он.