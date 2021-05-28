"Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза"

"Закон почти на 100 процентов готов. Думаю, что он появится на следующей неделе. Мы не хотим убить крупный бизнес, но мы точно убиваем понятие содержание и влияние олигархической системы в нашей стране", - заявлял президент Владимир Зеленский на пресс конференции в позапрошлый четверг. Тогда рассказывал о законопроекте касательно олигархов.

Автор: Reuters Зеленский заявляет о деолигархизации.

Вчера ZN.UA опубликовало текст проекту закона "О олигархов" с формулировками, по сообщению издания, из Минюста.

Предлагается, что решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета. И вступает в силу со дня официального опубликования соответствующего указа президента и обязательное для исполнения. Олигарха будут включать в реестр.

Лицам, включенным в реестр, будет запрещено: делать взносы, прямо или косвенно через других лиц, в поддержку партий; владеть СМИ; быть покупателем, бенефициаром покупателя в приватизации объектов большой приватизации. При этом продажа СМИ сразу позволит олигарху выбыть из списка, сообщило издание.

В Офисе президента заявили - то, что опубликовали журналисты, не является текстом законопроекта.

Документа до сих пор нет на сайте Верховной Рады.

Gazeta.ua спросила экспертов и народных депутатов: Какой закон о деолиграхизации нужен?

Агия Загребельская, основательница общественной организации "Лига антитраста"

Автор: @suspilne.media Если просмотрите олигархические телеканалы, то не увидите там критики законопроекта, говорит Агия Загребельская

"Действующее законодательство позволяет при наличии политической воли президента проводить деолигархизацию. И основным флагманом в этом процессе должен быть Антионопольний комитет. Есть возможность накладывать большие штрафы на бизнес олигархов. Однако накладывают - 0,2 процента, 0,3 от годового дохода. АМКУ имеет возможность принудительно делить монополии, но этого не делает. Более того, отказывается начинать расследование против олигархов.

Мы обращались касательно ДТЭК Ахметова по поводу угрозы веерных отключений этой зимой. Каким образом Коломойский уже во времена президента Зеленского приватизировал Аульскую хлоропереливную станцию, фактически став монополистом на рынке хлора. По поводу злоупотреблений газовых компаний Фирташа. После того, как АМКУ наложил штрафы, эти компании продолжили доначислить потребителям температурные коофициенты. Также отказываются начать расследование.

Четыре олигархические медиа-группы действуют слаженно, имея 70% рынка, отстраняют от него независимые телеканалы, провайдеров.

Председателем Антимонопольного комитета назначили близкую подружку жены Зеленского. На ее сестру оформили виллу Зеленских в Италии. Такие люди полностью зависимы от Зеленского.

В прошлом году АМКУ закрыло дело по "Роттердам +", которая проносила сверхприбыли Ахметову.

Происходит политтехнология, чтобы пустить пыль в глаза западным партнерам, которые требуют реформ. Пустить пыль в глаза избирателям и натянуть на себя шапку главного деолигархизатора страны. Скрыть Коломойского за спинами других олигархов. Будет одним из нескольких тысяч.

Действующее законодательство позволяет проводить деолигархизацию. Нужна политическая воля президента

Две недели назад Антимонопольный комитет разрешил Метинвесту Ахметова приобрести очередной металлургический актив - Днепровский металлургический завод. Теперь доля Ахметова на рынке чугуна достигла 75 процентов. Явно не так выглядит деолигархизация.

Президент зависим от олигархов. Обратите внимание, когда была пресс-конференция с госсекретарем США Энтони Блинкеном, кто там был из телеканалов? Медиа-группа Ахметова. Недавно жена Зеленского дала видеоинтервью телеканалу Коломойского. Если просмотрите все олигархические телеканалы за последние два дня, то не увидите там какой-то жесткой критики законопроекта президента об олигархах. Зеленский зависим от олигархов через их телевидение, потому что оно поддерживает его рейтинги.

В руках олигархов - стратегические монополии. На хлор для обеззараживания воды, электроэнергию, газ, колеса для Укрзализныци. Эти монополии позволяют олигархам при необходимости давить на президента"

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Ярослав Юрчишин, народный депутат

Автор: Facebook.com/yaroslav.yurchyshyn После огласки в СМИ Офис президента оперативно пытается подготовить новое, говорит Ярослав Юрчишин.

"Если следовать международному опыту, то ни один закон о деолигархизации не нужен. Нужна судебная реформа, эффективная работа Антимонопольного комитета и вдносконалення работы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Власть должна все механизмы.

Закон о деолигархизации от Зеленского - это популизм и попытка сыграть на чувствительной для людей теме.

Появилась шутка, что будет комиссия по вопросам олигархов. А делегатов в нее будут выдвигать представители финансово-промышленных групп, потому что они лучше всех разбираются в вопросах, как бороться с олигархами.

Посмотрев социологию, увидев, что люди ожидают борьбы с олигархами, решили анонсировать закон, которого еще не было. Но попадание его на публику показало, насколько это сырой и не готовы документ. Поэтому Офис президента оперативно пытается подготовить новое. Что показывает - нет соображений системно решать этот вопрос.

Происходит популизм и попытка сыграть на чувствительной для людей теме

Эпоху олигархов можно будет завершить, когда те не будут иметь своих в судах, прокуратуре, своих политиков. А для этого просто надо, чтобы правоохранительные органы действовали.

Если бы правоохранительные органы работали, то при каденции Зеленского можно было существенно ограничить влияние олигархов. Андрей Антоненко по скорее всего сфабрикованному делу просидел более 500 дней в заключении. В то время прокуратура не может добиться адекватного решения по делу Медведчука.

В конце концов каждую весну ждем посадок. Но наверное в конце своего срока президент Зеленский просто скажет: ну, это была не та весна"

Владимир Дубровский, экономист

Автор: Тарас Подолян Простые решения сложных проблем, как правило, не работают, говорит Владимир Дубровский

"Одним единственным законом явление олигархов преодолеть невозможно. Думать, что избавиться от них можно просто запретив определенным бизнесменам участвовать в медиа - наивно.

Олигарх - это бизнес, связанный с властью. Который большую часть своих доходов добывает благодаря связям во власти. Так отличается от просто большого бизнеса.

Когда-то Тимошенко говорила, что будет хирургически отделять бизнес от власти. Провозглашал деолигархизацию Порошенко.Она свелась к тому, что одного олигарха немного раскулачили, а с остальными договорились.

Простые решения сложных проблем, как правило, не работают. Нужно не пытаться переломить о колено, а составить план либеральных реформ. Прежде всего это верховенство права, изменение правил игры в политической системе. Такой план будет болезненным для олигархов, коррупционеров во власти. Предлагать олигархам - если не будут сопротивляться и план реализуют, то получат амнистию. Будут жить в своих дворцах и дальше платить налоги, или распродавать бизнес. А тех, кто будет сопротивляться, ставить палки в колеса - будет ждать антикоррупционное и другое преследование. Понятно, что это, к сожалению, в традициях системы выборочного наказания, которая работает сейчас. Но ее надо таким образом использовать в последний раз. По завершении она должна уйти в прошлое.

Гарантом этого процесса должна выступить независимая и не коррумпированная судебная система. США имели огромные проблемы с олигархами. Но смогли их избавиться, потому что правоохранительная и судебная система были независимыми. Независимый ФБР расследовал, независимым суд принимал справедливые решения.

Гарантом процесса должна выступить независимая и не коррумпированная судебная система

Простые решения скорее всего закончатся или фиаско или бунтом олигархов. Против которого президент Зеленский не выстоит.

Канал "1+1" Коломойского или "Прямий" Порошенко будут принадлежать каким-то другим лицам. Но это не преодоление олигархов.

Олигархи - это не 13 персон. Это целый класс. Есть олигархи районного масштаба, даже сельского. Когда кум головы в селе открывает единственную палатку и никому другому не разрешают - то он такой же, как Ахметов или Коломойский, только на своем уровне. Все этом олигархический класс будет сопротивляться. И единственный способ - предложить компромисс.

В 1999 году такой компромисс предлагал Кучма. Тогда был страшный кризис, падение гривны в три раза, производства из-за системы взаимозачетов и бартера. На которой многие из нынешних олигархов поднялся. Кучма хлопнул олигархам кулаком по столу и сказал - все, больше этой системы взаимозачетов не будет, но у вас будут лучшие перспективы. После этого запретили бартерные расчеты, олигархи лишились части своих источников доходов. Когда экономика начала расти, то капитализация активов выросла в разы.

Сейчас ситуация повторяется, но на другом уровне. Если олигархи станут нормальными бизнесменами и страна выздоровеет от этой олигархической болезни, то как бизнесмены они выиграют. А судебная система должна гарантировать правила единые для всех"