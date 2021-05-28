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Банковая открещивается от законопроекта об олигархах - журналисты назвали ОП лжецами

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Банковая открещивается от законопроекта об олигархах - журналисты назвали ОП лжецами
Журналисты говорят, что Офис президента Зеленского занимается "хитро-убогим" нормотворчеством. Фото: president.gov.ua

Опубликованные в СМИ нормы не является текстом законопроекта об олигархах, он еще не готов. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Законодательная работа - это процесс, у которого есть свои этапы. Начало этого процесса - регистрация законопроекта в парламенте или хотя бы его официальная презентация. Это точно не происходит в форме публикации чьих-то фантазий о возможном законопроекте или в форме "слива" в какое-то из СМИ каких-то никем не подтвержденных и вообще непонятных вариантов.

То, что опубликовано в СМИ, не является текстом подготовленного законопроекта", - цитирует Подоляка "РБК-Україна"

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"Сейчас нельзя говорить безоговорочно о том, каким будет закон о деолигархизации, инициированный президентом Владимиром Зеленским, после его принятия парламентом", - сказал советник руководителя ОП.

Предложения к документу будут рассмотрены и проанализированы депутатами.

"Для президента и для общества принципиально одно - чтобы эпоха олигархов и их деструктивного влияния на государство закончилась уже в этом году", - сказал Подоляк.

В то же время издание ZN.UA, которое сообщало о законопроекте, назвало Подоляка лжецом.

"Михаилу Подоляку врать как дышать. Если ОП хочет таким образом заставить ДТ выдать источник - не получится. А если, сняв реакцию на свое хитро убогое нормотворчество, команда Зеленского откорректирует законопроект, то мы только за. Не благодарите", - цитирует "Українська правда" комментарий редакции ZN.UA.

20 мая на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект об олигархах "почти на 100 процентов готов". "Думаю, что он появится на следующей неделе", - сказал президент.

ZN.UA сообщило о законопроекте в четверг. "После прочтения законопроекта появилось осознание, что его цель вовсе не "преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и большого бизнеса", говорится в публикации.

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