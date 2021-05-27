Разочарование: СМИ узнали о законопроекте об олигархах

 
Ексклюзивы
1/5
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 162
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1755
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 243
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 1323
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 828
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 900
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 630
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Просмотров: 495
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Просмотров: 567
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Просмотров: 558
Фото
Все фото
3
3
5
13
21
В Киеве открыли кафе с Лепсом - сторонником российской агрессии
В Киеве открыли кафе с Лепсом - сторонником российской агрессии
10 &quot;криминальных авторитетов&quot; выгнали из Украины
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
Видео
Все видео
Закрытое дело соратника Януковича Клименко: суд снял арест с имущества
Закрытое дело соратника Януковича Клименко: суд снял арест с имущества
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Кличко "перекрыл" улицу в центре Киева
Кличко "перекрыл" улицу в центре Киева
Нардепы подрались в прямом эфире после того, как один предложил снять трусы
Нардепы подрались в прямом эфире после того, как один предложил снять трусы
Медведчук имеет отношение к "трубе". Опубликовали новые пленки разговоров
Медведчук имеет отношение к "трубе". Опубликовали новые пленки разговоров
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 216
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1737
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 396
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 459
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
26 мая 2021
Просмотров: 621
Помста
– Чим більше знаю людей, тим більше подобаються собаки, – цитує класика подруга, дивлячись, як якийсь чоловік на дитячому майданчику ...
четверг, 27 мая 2021 12:40

Разочарование: СМИ узнали о законопроекте об олигархах

  Комментировать
Разочарование: СМИ узнали о законопроекте об олигархах
Фотоколлаж: "Радіо Свобода"

Журналисты узнали о проекте закона "О олигархах", который на прошлой неделе анонсировал президент Владимир Зеленский. О подробностях из текста документа сообщило издание ZN.UA

СМИ сообщает о разочаровании. После прочтения законопроекта появилось осознание, что его цель вовсе не "преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и большого бизнеса", сказано в публикации.

Согласно сформулированному в стенах Минюста определении, олигархом является человек, который одновременно:

"1) участвует в политической жизни;

2) имеет значительное влияние на средства массовой информации;

3) осуществляет контроль значительной по объему хозяйственной деятельности".

Под участием в политической жизни понимается: занятия высокой должности в госаппарате (от президента до руководителя любого центрального органа исполнительной власти), связанность с высокопоставленным должностным лицом, финансирование или непосредственно руководство партией или просто контроль над СМИ, который "распространяет информацию политического характера".

Критерию "бизнес" будут отвечать: конечные бенефициары природных монополий, монополисты (50% в течение года подряд) товарных рынков или просто владельцы или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн или $84 млн).

Согласно проекту, решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета и вступает в силу со дня официального опубликования соответствующего указа президента и обязательное для исполнения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество

Официально признанного олигарха включат в "Реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

"Лицам, которые включены в реестр, запрещается:

1) осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с Законом Украины "О политических партиях в Украине";

2) быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) или контроллером средства массовой информации, который распространяет информацию политического характера;

3) быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации", - говорится в тексте.

Выбыть из Реестра можно, если лицо избавится хотя бы двух из трех критериев. Но на самом деле достаточно будет и просто продажи СМИ.

"Но сама коррупция точно происходила не в ньюзрумах телеканалов. И бороться с ней тоже нужно не там. Тем более что Антимонопольный комитет на 100% состава "свой" для действующего президента, а возглавляет его подружка первой леди. А к ним в обойме — свой генеральный прокурор, свой глава СБУ, свое правительство и условно свое парламентское большинство. При таких мощностях, согласитесь, следовало бы ожидать чего-то большего, чем банальный "отжим" СМИ", - пишет журналистка Юлия Самаева.

Следующим шагом после принятия законопроекта должна стать большая распродажа украинских медиа. Что интересно, что другие активы, которые собственно и приносят основной денежный поток, олигархи могут оставить себе, сказано в публикации.

20 мая на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект об олигархах "почти на 100 процентов готов". "Думаю, что он появится на следующей неделе", - сказал президент.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разочарование: СМИ узнали о законопроекте об олигархах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

Буковель с Буковиной: президент спутал украинские регионы

Начали строительство обсерватории

Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья

Кремль взялся за преследование украинцев в Чехии

Террористы захватили заложников

Человек впервые поднялась в стратосферу

Общественного активиста забили до смерти в собственном дворе

Самое читаемое
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений Просмотров: 28883
Звезда &quot;Квартала&quot; посветила голым бюстом посреди поля
Звезда "Квартала" посветила голым бюстом посреди поля
6
 Просмотров: 13600
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
5
 Просмотров: 7668
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
6
 Просмотров: 5670
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
10
 Просмотров: 3708
Политика
Ситуация в Беларуси плохо повлияет на Украину. ТКГ надо перенести - Кравчук
Ситуация в Беларуси плохо повлияет на Украину. ТКГ надо перенести - Кравчук Просмотров: 45
ОПЗЖ назвала своего кандидата в президенты - это не Медведчук
ОПЗЖ назвала своего кандидата в президенты - это не Медведчук 1 Просмотров: 621
Суд закрыл дело об админке для Тупицкого
Суд закрыл дело об админке для Тупицкого Просмотров: 270
Офис президента хочет сменить секретаря Киевсовета
Офис президента хочет сменить секретаря Киевсовета Просмотров: 243
109 украинцев эвакуировали из Сектора Газы
109 украинцев эвакуировали из Сектора Газы Просмотров: 54
Больше всего комментируют
6
Депутаты разрешили русский язык
5
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
3
Байден в разговоре с Путиным поддержит Украину
3
Порошенко в 2014-2015 годах подписал несколько решений СНБО, чтобы "трубу Медведчука" вернули государству - Турчинов
3
Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси
Голосов: 7137
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть