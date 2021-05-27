Разочарование: СМИ узнали о законопроекте об олигархах

Фотоколлаж: "Радіо Свобода"

Журналисты узнали о проекте закона "О олигархах", который на прошлой неделе анонсировал президент Владимир Зеленский. О подробностях из текста документа сообщило издание ZN.UA

СМИ сообщает о разочаровании. После прочтения законопроекта появилось осознание, что его цель вовсе не "преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и большого бизнеса", сказано в публикации.

Согласно сформулированному в стенах Минюста определении, олигархом является человек, который одновременно:

"1) участвует в политической жизни;

2) имеет значительное влияние на средства массовой информации;

3) осуществляет контроль значительной по объему хозяйственной деятельности".

Под участием в политической жизни понимается: занятия высокой должности в госаппарате (от президента до руководителя любого центрального органа исполнительной власти), связанность с высокопоставленным должностным лицом, финансирование или непосредственно руководство партией или просто контроль над СМИ, который "распространяет информацию политического характера".

Критерию "бизнес" будут отвечать: конечные бенефициары природных монополий, монополисты (50% в течение года подряд) товарных рынков или просто владельцы или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн или $84 млн).

Согласно проекту, решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета и вступает в силу со дня официального опубликования соответствующего указа президента и обязательное для исполнения.

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Официально признанного олигарха включат в "Реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

"Лицам, которые включены в реестр, запрещается:

1) осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с Законом Украины "О политических партиях в Украине";

2) быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) или контроллером средства массовой информации, который распространяет информацию политического характера;

3) быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации", - говорится в тексте.

Выбыть из Реестра можно, если лицо избавится хотя бы двух из трех критериев. Но на самом деле достаточно будет и просто продажи СМИ.

"Но сама коррупция точно происходила не в ньюзрумах телеканалов. И бороться с ней тоже нужно не там. Тем более что Антимонопольный комитет на 100% состава "свой" для действующего президента, а возглавляет его подружка первой леди. А к ним в обойме — свой генеральный прокурор, свой глава СБУ, свое правительство и условно свое парламентское большинство. При таких мощностях, согласитесь, следовало бы ожидать чего-то большего, чем банальный "отжим" СМИ", - пишет журналистка Юлия Самаева.

Следующим шагом после принятия законопроекта должна стать большая распродажа украинских медиа. Что интересно, что другие активы, которые собственно и приносят основной денежный поток, олигархи могут оставить себе, сказано в публикации.

20 мая на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект об олигархах "почти на 100 процентов готов". "Думаю, что он появится на следующей неделе", - сказал президент.