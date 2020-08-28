САП закрыла дело Роттердам+. Его назвали первым слитым при президентстве Зеленского

Помнится, как Зеленский на дебатах в 2019 году попрекнул Порошенко именно этим делом. Фото: president.gov.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство по делу миллиардных убытков от внедрения формулы "Роттердам+".

Основанием для закрытия стали отсутствие в деянии состава уголовного преступления и не установленные достаточные доказательства для подтверждения виновности, сообщает портал "Слово і Діло".

В то же время НАБУ планирует обжаловать указанное постановление о закрытии дела.

Прокурор САП Виталий Пономаренко подтвердил закрытие дела.

По его словам, комплексная экспертиза не подтвердила нанесения ущерба от формулы. Прокурор добавил, что часть дела относительно финансовых операций с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний ДТЭК олигарха Рината Ахметова на международном финансовом рынке не закрыта.

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В то же время общественная организация "Центр противодействия коррупции" сообщила: причиной является экспертиза Службы безопасности Украины (ее возглавляет друг президента Владимира Зеленского Иван Баканов), которая установила якобы отсутствие убытков. Это при том, что, по последним данным, убытки переоценили в 39 млрд грн, а не 19, как было в начале расследования".

"Роттердам+", по данным следствия, это схема по искусственному завышению цены на электроэнергию для населения. В тариф вложили стоимость транспортировки угля из-за рубежа, которой в действительности не было. Подозрения вручили топ-чиновникам компании ДТЭК и руководству Нацкомиссии по регулированию энергетики, напоминают антикоррупционеры.

"Что ж, похоже, это первое слитое при президентстве Зеленском топ-дело НАБУ/САП. Помнится, как Зеленский на дебатах в 2019-м попрекнул Порошенко именно этим делом. Кого теперь попрекать?" - резюмирует ЦПК.

В августе прошлого года детективы НАБУ сообщали о подозрении Дмитрию Вовку, бывшему главе НКРЭКУ. Его и еще пятерых чиновников подозревали в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, в марте 2016 года члены комиссии сговорились с группой компаний и одобрили формулу "Роттердам+". По ней цену угля для теплоэлектростанций считали со стоимостью его транспортировки из Нидерландов. Таких расходов на самом деле не было. Электроэнергию для потребителей продавали дороже. Сообщалось, что за два года они переплатили 18,87 млрд грн. Из них 14,3 млрд достались группе частных компаний.