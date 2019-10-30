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среда, 30 октября 2019 19:48

Зеленский занимается популизмом

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Зеленский занимается популизмом
Президент следует плохой практике старых времен. Фото: president.gov.ua

Указания президента Владимира Зеленского правительству сократить расходы на содержание чиновников на 10% является популизмом.

Об этом Gazeta.ua сказал экономист Владимир Дубровский.

"Уменьшить расходы на чиновников, увеличить социальные программы - это полный популизм. Деньги на содержание госаппарата по отношению ко всему бюджету - цифры совсем небольшие. Если их сократить на 10%, то это мизер. Рядовой получатель субсидии или пенсии на себе это не почувствует. Будет 1-2 гривны прибавки.

А вот качество государственного управления может пострадать, либо не улучшиться. И это почувствуют на себе все граждане. Власть этого не понимает. При этом обычному человеку кажется, что такое решение работает на нее. Зеленский таким шагом радует тех, кто считает, что депутат должен работать на минималку.

Может быть урезания не штатный зарплат - а бонусов. Для чиновника оклад, не основной источник дохода.

Если же сократят ту же ДУСю, то такое можно только приветствовать. Чиновники должны получать высокие зарплаты. Дешевый бюрократ очень дорого стоит обществу. Даже если не будет взяток, то со своей низкой квалификацией наделает такого, что нам всем потом будет плохо. Сейчас среди служащих уже происходит отстой. Надо сокращать не расходы, а функции.

Президент в очередной раз дает поручение правительству. Следует плохой практике старых времен. У нас парламентско-президентская республика. То, что президент дает премьеру указания, это еще один популизм.

Правительство должно сократить субсидии предприятиям. Потому что поддерживать определенных частных лиц за счет налогоплательщиков, это грабеж. Надо сокращать расходы на содержание прокуратуры, полиции. Не зарплату, а повышать эффективность, сокращать штат", - говорит Владимир Дубровский.

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"Заслушал министра финансов по основным показателям. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета", - заявил президент Владимир Зеленский в Facebook 25 октября.

Опубликовал фото с членами Кабмина, премьер-министром Алексеем Гончаруком.

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Комментарии

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Дата
30
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