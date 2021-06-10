Зеленский взял на работу человека режима Януковича - Стерненко

Когда Зеленского спрашивают о Татарове, то он "переводит стрелки", говорит Стерненко. Фото: Reuters

В Офисе президента Владимира Зеленского работают люди бывшего заместителя Администрации Януковича Андрея Портнова. Об этом рассказал общественный деятель Сергей Стерненко в видеоблоге.

"Портнов открыто кичится тем, что посещает Офис президента и в ОП работают его люди. Тот самый Олег Татаров", - сказал Стерненко.

Активист рассказал, что Татаров требовал для него пожизненное заключение, перед тем, как зашел на должность в ОП.

"И его адвокаты сегодня в суде требуют то же и представляют интересы жены моего нападающего - титушки, который пытался меня убить", - сказал Стерненко.

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Активист заявил, что Татарова "отмазывают" по делу о коррупции.

"И президент продолжает держать его в своей команде, даже если это сказывается на его же рейтингах. А когда у Зеленского спрашивают, почему он держит Татарова, то президент просто "переводит стрелки", - сказал общественный деятель. И руководителя Офиса президента Ермака и всех его заместителей назначает именно Зеленский своим указом и своей подписью.

И именно Зеленский несет ответственность за то, что взял к себе на работу человека Портнова.

Когда 18 и 20 февраля 2014-го на Майдане режим Януковича убивал Небесную сотню, когда совершались ужасные преступления, то Татаров рассказывал, что это майдановцы сами себя постреляли. Но, видимо, для Зеленского это просто слухи", - сказал общественный деятель и напомнил заявление Зеленского во время избирательной кампании в 2019 году на стадионе: "Почему не наказаны сторонники Януковича?"

Президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя ОП в августе прошлого года. В декабре прошлого года Татарову сообщали о подозрении во взятке за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии. В том же месяце Офис генпрокурора передал производство с НАБУ в СБУ. НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства Венедиктовой в дело. СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но генпрокурор отстранила четырех прокуроров, которые вели это дело.