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пятница, 15 октября 2021 14:48

Зеленский вывел из состава СНБО Разумкова

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Зеленский вывел из состава СНБО Разумкова
Вместо Разумкова в СНБО будет Стефанчук. Фото: "Корреспондент"

Президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны бывшего спикера Дмитрия Разумкова.

Его место занял действующий спикер Руслан Стефанчук, говорится в указе президента за 14 октября.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Стефанчук Руслана Алексеевича - председателя Верховной Рады Украины (по согласию). Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Д.Разумкова. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в документе.

Указ опубликовали на официальном сайте ОП в пятницу.

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7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. "За" проголосовали 284 депутата.

На следующий день вместо него председателем Верховной Рады назначили Стефанчука.

Фракция "Слуга народа" выдвинула кандидатом на первого вице-спикера главу президентской партии Александра Корниенко.

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