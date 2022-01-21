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суббота, 22 января 2022 00:11

Зеленский ввел в действие персональные санкции: кто попал в "черный список"

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Зеленский ввел в действие персональные санкции: кто попал в &quot;черный список&quot;
Зеленский ввел в действие решение СНБО. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 декабря 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Соответствующий указ №19/2022 опубликован на сайте главы государства.

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Он вступает в силу со дня его опубликования.

В частности, указом президента введены в действие персональные экономические санкции против российских предприятий и организаций.

В "черный список" попали 24 предприятия. Для всех их введены одинаковые ограничения. В частности, это: блокировка активов; ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или остановка лицензий и документов разрешительного характера, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.

В списке оказались такие предприятия, как:

Акционерное общество "Ленпромтранспроект";

Акционерное общество "Страховая бизнес Группа";

Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности";

Акционерное общество Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс";

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Гипрошахт";

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор";

COOP HIMMELB (L) AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH;

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАРМ911 НЕВА";

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Геоземстрой";

Общество с ограниченной ответственностью "Крымсетьэнергопроект";

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ диагностики";

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ перспективного градостроительства";

Общество с ограниченной ответственностью "Нивад";

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС ПРОЕКТ";

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Транспроект";

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЮС";

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "Трансстрой";

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "модернизация транспортной системы России";

Федеральное государственное предприятие "ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации";

Федеральное государственное предприятие "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта русской Федерации";

Фонд проектов социального и культурного НАЗНАЧЕНИЯ "национальное культурное наследие";

Автономная некоммерческая организация содействия деятельности "Российские сезоны";

государственное Автономное учреждение города Севастополя "Центр развития туризма".

Кроме того, в список санкций попали 18 судей Российской Федерации. Согласно указу, ограничения предусматривают: блокировку активов; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

Срок применения санкций составляет 5 лет.

Санкции были введены и против российских "чиновников", проживающих сегодня на территории временно оккупированного Крыма. В список ограничений попали 52 человека.

28 декабря президент Зеленский подписал санкции в отношении двух телеканалов "Перший незалежний" и UkrLive.

В феврале Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применили к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев.

Также СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма.

В июне санкции ввели против олигарха Дмитрия Фирташа из-за поставок сырья для военных предприятий РФ.

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