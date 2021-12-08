Зеленский впервые прокомментировал разговор Байдена с Путиным

Победа в том, что США всегда поддерживали Украину, сказал президент. Фото: Reuters

Разговор президента США Джозефа Байдена с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным является положительным для Украины.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, сообщает Gazeta.ua

"Это положительно, что президент Соединенных Штатов разговаривал с президентом РФ. Детали этого разговора я бы хотел все же прокомментировать завтра, после моего разговора с президентом США.

Победа Украины в том, что США всегда поддерживали Украину, наш суверенитет, независимость", – сказал Зеленский и добавил о двухпартийной поддержке Конгресса.

"Самое главное, что есть личная, реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании этого конфликта, войны на востоке нашего государству", - заявил Зеленский.

Президент рассказал, что завтра будет разговаривать с американским коллегой по телефону.

Байден и Путин говорили 7 декабря в видеоформате, разговор длился два часа. Байден высказался о поддержке Украины. Также сказал Путину, что "внешние силы" не могут иметь права вето в вопросе вступления в НАТО отдельных стран. Это решают только члены Альянса и страны-кандидаты. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что к границе стянули 94 тыс. российских военных.