Зеленский внезапно передумал распускать Конституционный суд

"Только прозрачным и открытым способом необходимо определять новый состав Конституционного суда", - говорил Зеленский в эфире ICTV в прошлом году.

Президент Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады свой законопроект "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству". Документ подавал в прошлом году в конце октября.

При этом законопроект так и не рассмотрел профильный комитет, сообщает "РБК-Україна"

Документ предусматривал признать неправосудным (ничтожным) решения Конституционного суда об отмене е-декларирования как такое, что принято в частных интересах судей КС, является произвольным и необоснованным.

Предлагал обеспечить непрерывность действия норм Уголовного кодекса, закона "О предотвращении коррупции".

Закон предусматривал прекращение полномочий состава Конституционного суда. Документ предлагал обеспечить отбор и назначение судей КС в порядке, установленном Конституцией и законом "О Конституционном суде Украины".

В начале ноября в эфире телеканала ICTV Зеленский заявлял:

"Я считаю, что только прозрачным и открытым способом необходимо определять новый состав Конституционного суда. Все через микроскоп будут смотреть, кто же попал в новый состав суда. Чтобы они (судьи. - Gazeta.ua) защищали Украину, защищали каждого из нас, всех обычных граждан и Конституцию. И не покупали землю в Крыму и после этого ее еще и не декларировали".

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27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Из-за этого президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Речь шла об угрозах национальной безопасности. Внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КС. 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в декларациях. Предусматривается штраф и ограничение свободы. Ранее также предполагалось тюремное заключение.