Зеленский внесет в Раду законопроект о двойном гражданстве

Зеленский отметил, что украинцев в мире 65 млн. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 1 декабря внесет в Верховную Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспоры.

Об этом он заявил в обращении к парламенту в среду, сообщает Gazeta.ua.

"Я знаю, насколько важным для украинцев, проживающих в Канаде, США и ЕС является вопрос множественного гражданства. Сегодня я выношу соответствующий законопроект на рассмотрение. Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а гражданами Украины", - сказал он.

Зеленский акцентировал внимание на том, что украинцев в мире 65 млн.

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22 сентября Зеленский на встрече с представителями украинских организаций и церквей США в Украинском институте Америки пообещал американцам украинского происхождения реализовать идею двойного гражданства.